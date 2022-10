TIC, quédate

¿Fuga de talentos en las profesiones Stem y, especialmente, en las TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones)? Pongamos primero el tamaño del problema en contexto: apenas un cuarto de los profesionales TIC salen de Galicia y muchos retornan al cabo de algunos años.

Se habla de fuga, pero ¿fuga de dónde? Vivimos en una comunidad con una calidad de vida alta, en que hay mucha oferta de posiciones de empleo TIC que permiten cierto nivel de elección, con unos salarios que, aún siendo mejorables, han crecido en los últimos años y permiten un nivel de vida confortable. Quizá tengamos que echar un vistazo a los muchos profesionales que se han quedado en Galicia teletrabajando para empresas extranjeras. En nuestro caso, la gran mayoría de los que han sido fichados de Gradiant, se han ido a multinacionales pero siguen trabajando desde Galicia. Y, al revés, en Gradiant tenemos un alto porcentaje de plantilla procedente de fuera de Galicia, que asegura que la calidad de vida aquí es muy alta.

Entonces, ¿de qué se fuga la gente si fugarse es una acción reactiva por una situación de penuria o malestar? En Galicia hay más oferta de puestos que profesionales que la cubran. Por lo tanto, trabajo hay.

Si hay trabajo, ¿por qué algunos se van?, ¿por dinero? Mi experiencia es que los salarios se están ajustando por oferta/demanda y considero que son aceptables si los ponemos en relación al coste y a la calidad de la vida en Galicia. Es cierto que los salarios también vienen marcados por el tipo de empresa tecnológica que tenemos en el país, más centrada en la venta de servicios que de productos. Es un modelo de compañía que genera un coste de la masa salarial que no escala bien. Pero la motivación de la marcha es otra: el reto de un proyecto especial, la posibilidad de vivir experiencias en el extranjero y hacer currículo para volver a Galicia.

¿Qué clase de talento es el que se fuga? Fijémonos un momento en el sujeto activo de la frase. Mi impresión es que no se van siempre los mejores. Los que se van tienen una posición familiar-social que se lo permite, dominio del inglés y una personalidad más despegada. Tener cargas familiares, económicas o sociales, hablar peor inglés o tener más raíces en Galicia, nada tienen que ver con el talento. Me he encontrado con profesionales de talento mundial en Galicia y mediocres trabajando en multinacionales del Nasdaq. Otras personas, entre las que me incluyo, pensamos que vivir aquí y trabajar aquí es también un posicionamiento: desde Galicia podemos contribuir mejor al desarrollo.

Mi conclusión es que no hay fuga de talentos, al menos en profesionales TIC. Sí hay movilidad profesional. Y claro que hemos de trabajar más por atraer a Galicia grandes proyectos y marcarnos el reto retener y atraer talento. ¿Cómo? Actuando sobre las inversiones privadas, que han de ser apoyadas por políticas públicas para favorecer la nueva economía del conocimiento. Y con un sistema universitario unido y alineado. Nosotros, en Gradiant, llevamos en esto (solo) 13 años. Ya somos 150 profesionales TIC en plantilla y más de 370 empresas gallegas y de todo el mundo las que nos han contratado para innovar. Esto no ha hecho más que empezar.

*Ingeniero de Telecomunicaciones y gerente de Gradiant