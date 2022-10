Strassera, 1988

“‘¿Qué sabes tú de Buenos Aires?’ Ni pesimista ni optimista, la voz de Carvalho le contesta: ‘Tango, desaparecidos, Maradona’”. A cita coa que se inicia a presente crónica procede das páxinas de Quinteto de Buenos Aires, a novela da serie Pepe Carvalho –van agora cincuenta anos desde a aparición da primeira entrega– que Manuel Vázquez Montalbán deu ao prelo por volta de 1997. “Desaparecidos...” Nos pasados días veuse estrear nos nosos cinemas Argentina, 1985, film dirixido por Santiago Mitre e protagonizado por Ricardo Darín no papel de Julio César Strassera, fiscal no xuízo que se levou a cabo nesa data contra as xuntas militares que gobernaron o país austral entre 1976 e 1983. Argentina, 1985 foi premiada xa nos festivais de Venecia e Donostia.

En outubro de 1988, e por razóns profesionais, eu estaba a residir en Xenebra. Porén, aproveitando unha fin de semana, achegueime a París onde me fun encontrar co –infelizmente desaparecido– poeta e amigo Ramiro Fonte. Na noite do sábado, e mentres os dous estabamos sentados diante dunha mesa do célebre Café de la Paix, Ramiro reparou en que, próximo a nós, acababa de xurdir un rostro coñecido. “A que non sabes quen vén de entrar? Si, aquel que sentou agora, canda dúas señoras… Pois, tío: ou é que estou a flipar cantidade ou está claro que se trata do fiscal Strassera”. Animado polo meu amigo, atrevinme a comprobalo. Tras dunha breve presentación –declarámonos de contado admiradores do seu labor–, Julio Strassera convidounos moi amablemente a compartir a mesa; coido que a conversa durou arredor dunha media hora. Logo, xa no camiño de volta para o hotel, felicitámonos, emocionados, por aquela tan inagardada como feliz sorpresa.

Na mañá do luns fun despedir a Fonte na Gare du Nord –marchaba de retorno para Bruxelas–. Co tren xa posto en marcha e eu aínda na plataforma, alguén me veu petar amodo no ombro. Sen poder dar creto, comprobei, non obstante, que se trataba outra volta do famoso xurista arxentino quen, asemade, viñera despedir un familiar á estación. Así as cousas, e coido que case tatexando, acertei con todo a falarlle da posibilidade de que me concedese unha entrevista –eu coñecía, claro é, que Strassera estaba a residir así mesmo en Xenebra en calidade de embaixador ante a Comisión de Dereitos Humanos da ONU–. “Tal parece que sexa o mesmo destino quen buscase que lla conceda a Vd.! –bromeou D. Julio–. De acordo; acepto o que me pide”. E, en efecto, así aconteceu: unha semana máis tarde, alí estaba no despacho do fiscal, e agora embaixador, para levar a termo o meu proxecto; a interviú, concertada para “Diario 16”, apareceu en terras galegas nesoutras páxinas de “A Nosa Terra”.

"Entre a presenza/ausencia do estado de dereito, o que media realmente é a distancia entre a vida e a morte"

Lembro en especial daquela –máis longa que curta– conversa tres momentos singulares: o primeiro deles, a preocupación diante da circunstancia de que o seu fillo Julián fose entrar en breve en idade militar: “Pode Vde. acreditar en que non teño medo ningún pola miña vida, pero…; en fin, veremos qué é o que acontece agora…”, musgou os ollos. O segundo intre produciuse algo máis adiante, cando lle preguntei arredor do papel dos Estados Unidos respecto do Plan, ou Operación, “Cóndor” e do respaldo, en xeral, por parte dos dirixentes de Washington aos diversos reximes ditatoriais establecidos no Cono Sur. “Por favor, apague un momento a gravadora”, pregoume cortés. Xa a terceira paraxe senlleira na nosa conversa tivo lugar logo de que o fose inquerir respecto dos motivos polos cales unha nación como a Arxentina fora dar, como así dera, nos fociños do abismo. “Sen dúbida –acenou coas mans– hai cousas para as que precisamos dos psicólogos, ou dos psiquiatras, e iso que non faltan en Buenos Aires…! Verá Vde.: na Arxentina houbo moita xente, demasiada!, que foi petar ás portas da cova do monstro sen reparar en que, xa ceibo, o monstro non ía retornar ao seu tobo, sen máis”. Mais con todo, aquilo que aínda máis me impactou, e continúa a facelo, radica na rotundidade desoutro argumento: “Houbo entre nós quen proclamase que toda esa cousa do estado de dereito e das formalidades burguesas non constitúe máis nada que unha rémora para unha acción de progreso. En realidade, xamais entenderon os tales que entre a presenza ou a ausencia desa dita formalidade o que media de veras vén resultar aqueloutra distancia entre a vida e a morte.”

Tal e como quedou anotado no comezo das presentes liñas, os cinemas están a proxectar Argentina, 1985. Coido ben que acudirmos a contemplala constitúe de certo unha boa ocasión para homenexearmos, desde logo, o labor do valeroso fiscal e do seu equipo como tamén aínda para proclamar –respecto do país do Prata pero así mesmo de todas as arxentinas deste mundo– a nosa decidida vontade democrática diante da inxustiza, da infamia e da perversión moral. Señores xuíces, cidadáns e cidadás: “Nunca máis!”