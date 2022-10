En estos días pasados, vísperas del 150 aniversario de la apertura del Colegio “Apóstol Santiago” por los padres jesuitas, FARO DE VIGO, cumpliendo su deber con la ciudad y con Galicia, ha venido informando sobre el conflicto –en absoluto incivil, pero serio– surgido entre parroquia y parroquianos en Teis. No se trata de una cuestión religiosa stricto sensu, doctrinal o no: es mucho más sencillo, al menos de resumir. La parroquia, cuya iglesia es la del Colegio y está regida por sacerdotes de la orden ignaciana, iba a ser cerrada, en principio, por quienes se hicieron cargo de ella, aunque podría seguir en caso de que el obispo de la diócesis así lo decidiera, pero sus actuales rectores se irán.

El problema podría acabar ahí, si no fuese por dos factores que lo complican, y mucho. Uno de ellos es la reacción de los parroquianos, que han entregado al menos dos millares de firmas para que las cosas sigan como están. El segundo, de una trascendencia distinta, es que con la parroquia se irá lo queda de la comunidad religiosa. No es una tragedia, pero sí una desgracia, porque han servido a la ciudad más grande de Galicia durante siglo y medio y han ayudado a su estructuración, a su crecimiento y a lograr un nivel muy difícil de alcanzar. Lo hizo el Colegio, lo hicieron sus profeses, formando a generaciones de todos los orígenes y niveles sociales. El conjunto es una referencia que Vigo no debe perder.

Conviene no perder la perspectiva: la salida de los religiosos es una pérdida –institucional, en el sentido más profundo del concepto– para la ciudad. En opinión personal, desde luego, que respeta otras que no la compartan, pero quien olvide el peso de la Compañía de Jesús en varios terrenos, y no sólo el educativo, comete un error casi tan grande como el de quienes deciden celebrar el aniversario de la llegada con una despedida. Y que es mayor aún que el que cometen sus responsables a poco que conozcan el sentir íntimo de la sociedad. Algo que entra de lleno en la Política, con mayúscula, porque afecta a la polis, a la ciudad más poblada de Galicia.

Resulta probable que reclamar la continuidad de la Compañía –no sólo del Colegio– en Vigo sea una causa perdida, pero vale la pena defenderla. Y también porque la gratitud es de doble dirección: los jesuitas le deben mucho a la ciudad y a sus gobiernos e instituciones. Por eso, hablar de errores y manifestar extrañeza es lo que corresponde, sobre todo cuando en más o menos petit comité se confirma que el “pleno” de la Comunidad se va a Santiago y A Coruña. Parece que por falta de curas, lo que obliga a insistir en la inteligente pregunta de este periódico en una entrevista: ¿Hay muchos más allí que aquí? Y con añadido: si los hay, ¿por qué no trasladar algunos y mantener Colegio, Comunidad y parroquia?

Nada hay de fundamento religioso, siempre respetable, y en este caso quizá más aún. Se trata de respeto a la memoria y a la influencia históricas que, se reconozca más o menos, y también por el que se debe a los sacerdotes, ya mayores, que aún permanecen en Vigo y que, tras una vida dedicada a su fe, al trabajo y al prójimo, ahora se verán obligados, al cerrarse la Comunidad, a irse a donde les envíen: no parece esa una manera adecuada de tratar a quienes tanto se les debe. Seguramente forma parte de su voto especial de obediencia, pero lo es al Papa. Acaso tengan que apelar a Francisco, que también es jesuita, por cierto.