Gaveadores de torres sombrizas

Rememoraba con frecuencia a miña nai os seus días de “menina e moça” e referíase ao cometa Halley sobre o ceo do Castel Ramiro, ao fundimento do ‘Titanic’ nos lonxes oceánicos e ás feras do circo Krone que adoitaba izar o chapitó na Alameda de Ourense nos anos dez do século XX. Un acontecemento da época ficara insculpido na memoria da miña nai: a presenza, na cidade da Burga, dun “escalatorres” ou gaveador profesional de edificios altos que, sen axuda de cordas nin piolet, exhibía polo mundo o seu espectáculo emocionante. Seica en Ourense, o home, axudado por un seu fillo, agatuñou a torre das campás da catedral xa que o cóengo frabriqueiro lle prohibira executar o seu difícil exercicio nos primores da lanterna que define e ordena a paisaxe da que fora capital suévica.

Non hai moito, J. Viale Moutinho mandoume información dun escalatorres, ao parecer galego, que, sobre o ano 1918 culminou unha difícil ascensión á Torre dos Clérigos que destaca no horizonte da cidade do Porto e ten aos seus pés a libraría de Lello&Irmão. As coincidencias entre un e outro artista da escalada suxiren que se trate da mesma persoa. Na nosa casa estamos a mirar a serie inglesa Endeavour que é continuación doutra máis antiga. O protagonista, un detective da comisaría de Cowley, Oxford, fora creado polo escritor Colin Dexter a quen nunca tiven ocasión de ler. O policía, Endeavour Morse, é suxeito raro e intelixente. Oxford, e o seu condado, maniféstase cunha fisonomía colectiva modulada con acerto.

E ben, existe na universidade de Oxford, e desde antigo, un deporte baseado na competición en escalada de edificios, que parece seguir practicándose en clandestinidade actualmente; de preferencia en noites de luar. Nun dos capítulos da serie, Morse sálvalle a vida ao seu superior no alto vertixinoso do tellado dun colexio e, na acción, utiliza mañas de estudante climber . O detective protagonista fora alumno da universidade de Oxford, o cal introduce unha anomalía curricular que nos arreda do convencionalismo do xénero.

O caso é que eu pensara escribir a presente bagatela sobre a relación das tabernas de Oxford co Centro de Estudos Galegos que John Rutherford fundou no Queen’s College e coa comunidade académica tal como Javier Marías, recentemente finado, nos conta moi ben na súa novela “Todas las almas”. Pero sombras gaveadoras acudiron polas torres mochas da memoria e velaquí teñen vostedes o pobre resultado do meu intento.