Adiós a los jesuitas

150 años son muchos años. Es el tiempo de fundación del Colegio Apóstol Santiago de los Jesuitas de Vigo, de los cuales 106 los dedicó a la educación de la juventud ininterrumpidamemte en nuestra ciudad. Bueno, no, porque en 1932 la Compañía de Jesús fue expulsada de España por la II República y tuvo que emigrar a Portugal para seguir con su labor educativa, acompañados por familias y alumnos que quisieron emigrar con ellos para seguir estudiando en el colegio. Con alumnos y profesores que no fueron a Portugal se fundó la academia-colegio Labor en nuestra ciudad.

En 1936, el colegio vuelve a España, pero, al no poder ocupar su anterior colegio por estar transformado en hospital durante la guerra civil, se ubicó en los balnearios de Mondariz (Pontevedra) y Guiriz (Lugo). Finalmente, en 1940, el colegio volvió a ocupar su sede de Bellavista en el barrio de Teis.

Con tantas idas y venidas no debe extrañar que el P. Evaristo Rivera, le haya puesto el precioso nombre de “colegio peregrino”.

Quienes hemos pasado por sus aulas sabemos de la calidad y exigencia de la educación jesuítica, con sus luces y sus sombras, como todas las realidades, a través de tantas vicisitudes históricas a lo largo de más de un siglo en Vigo.

Acabamos de ser informados y sorprendidos de la próxima marcha de los jesuitas de nuestra ciudad el verano que viene. Algunos de los jesuitas residentes en el colegio ya han emprendido su viaje hacia otros destinos. La raíz profunda de esta decisión no es otra que la cruda realidad de la falta casi absoluta de vocaciones. Antes, salían decenas de vocaciones al año de los colegios en España. Ahora, la Compañía de Jesús se encuentra que no tiene relevos para tantas obras en tantos sitios. De una sociedad muy religiosa hemos pasado a un laicismo alarmante y preocupante. Son los hechos crudos y duros. Nada permanece, todo cambia, como ya decía Heráclito de Éfeso en el siglo VI a. C.

Con la próxima marcha de los jesuitas, si Dios no lo remedia, puede desaparecer también la parroquia de san Francisco Javier, fundada en 1970, dentro de las instalaciones del Colegio Apóstol Santiago. Como la esperanza es lo último que se pierde, esperemos que el señor obispo de la diócesis encuentre un sacerdote para poder ponerlo al frente de la parroquia. El pueblo de Teis lo reclama.

Conviene no confundir aspectos vinculados al problema. ¿Qué pasará con el colegio? Pues no pasará nada. El colegio, como demuestra la preferencia de tantas familias viguesas, sigue funcionando perfectamente, como ya lo venía haciendo desde hace años gobernado por una dirección en manos de antiguos alumnos y atendido de la formación humana y religiosa del alumnado por jesuitas residentes en Santiago que se desplazan semanalmente a nuestro colegio.

No seremos fariseos para decir que estamos contentos con la triste decisión pero entendemos la última causa y no nos resignamos a que con la marcha de la comunidad de los jesuitas desaparezca también la comunidad parroquial. Nos gustaría también que el último acto de los jesuitas de Vigo, el año que viene, como se ha hecho en otras ciudades de España, se realizase con un gran acto de despedida por los servicios prestados durante tantos años. Muchos miles de antiguos alumnos llevamos en nuestro corazón una marca de reconocimiento jesuítico que, como vulgarmente suele decirse, “imprimió carácter” en nuestras conciencias para, en el decir de san Ignacio, fundador de los jesuitas, “en todo amar y servir”. Gracias.

*Secretario técnico de la Asociación de Antiguos Alumnos