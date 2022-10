Vigo y los mareos de Bruselas

Las casas aparecen colgadas sobre las laderas de A Madroa como a punto de desprenderse sobre un ría calma, extasiada de su propia belleza, como espejada ante las vetustas y bellas Cíes. Vigo es una ciudad que nació del mar, en el entorno de sus playas de fina arena, en forma de concha, condicionada por su fuerte defensivo, alerta de piratas como Drake. evolucionó hasta lo que acabaría por ser uno de los puertos pesqueros más importantes del mundo, el Berbés, protagonista de la industria conservera, demandador y creador de los grandes buques congeladores y factoría, y un gran centro emisor y destino de pasajeros y turistas.

La mayor ciudad de Galicia sabe a mar, sabe de océano y de extraer, salar, disecar, ahumar, secar, curar, escabechar, desecar sus frutos. Conoce el arte del aceite, de las latas, del congelado. Se ha ido adaptando a un proceso evolutivo influenciado por catalanes, cántabros y gallegos. Curbera, Albo, Goday, Massó, Alfageme, Alonso Lamberti, Pérez Lafuente, López Valcárcel, Portanet, Pereira, son apellidos legendarios, ahora hay nuevos y pujantes apelativos de marcas reconocidas. Aún hoy conmueve el prestigio merecido de su participación en la historia de la industria alimentaria, base de la economía de la urbe, que ha atraído hasta a inversores desde las antípodas.

La ciudad olívica es la del cable inglés, la de los grandes astilleros en los que se han fabricado las lanchas más rápidas del mundo o los trasatlánticos de última generación para las grandes cadenas hoteleras, o construido pesqueros, buques oceanográficos, veleros, yates, plataformas petrolíferas. Es la ciudad de las Ferias Mundiales de la Pesca o la de Conxemar.

“No hay Comisión Europea ni comisario de Pesca que puedan ponerle puertas al mar, a la pesca, a la historia de una ciudad fiel, leal, valerosa y siempre benéfica”

Ese aroma de urbe en vanguardia pervive junto a industrias esenciales como la automovilística en la Zona Franca, que también utiliza el mar como referencia para el transporte de sus vehículos, o como base logística de otras mercancías, o en sectores como el de la moda o el turismo, que explota sus bellezas, como las Islas Cíes, un espacio que, según algunas publicaciones muy prestigiosas, goza de la playa más hermosa del mundo, la de Rodas, que es un ejemplo de conservación medioambiental, que permanecen casi como cuando las pisó Julio César hace 2080 años –60 a. C.–. El mismo mérito es atribuible a la playa de Samil. Es reseñable la rica gastronomía de la zona, muy singularmente las ostras de la Piedra, pero puede escogerse entre sus cientos de restaurantes y tabernas: Impresionantes son los museos, entre ellos el del Mar o el de las salinas, o su casco histórico, con sus casas de pescadores, y sus terrazas vanguardistas.

La que fue conocida como Puerta del Atlántico atrae a los más grandes buques crucero y ha descubierto en la Navidad sus luces más rentables y exitosas.

No hay Comisión Europea ni comisario de Pesca que puedan ponerle puertas al mar, a la pesca, a la historia de una ciudad fiel, leal, valerosa y siempre benéfica. Que no se confundan en Bruselas: en Vigo, en Ribeira, en A Coruña, en Galicia saben pescar en aguas revueltas, nos tienen acostumbrados al trabajo y al esfuerzo y a nadar contracorriente. En eso somos expertos. Si no quieren entender que le pregunten a los herederos de Napoleón o a los que quisieron anular Conxemar. La ciudad olívica es especialista en reconquistas y en hacer justicia. Recurriremos a ella.

Nosotros sabemos de redes y de mareas, en Bruselas solo saben de enredos y mareos. Fe en el Cristo de la Victoria y a por todas.

*Periodista