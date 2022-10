El buen funcionamiento de una democracia se sustenta en el equilibrio de poderes y para que exista es necesaria una despolitización verdadera de la justicia. En 1985, el PSOE cambió las reglas del juego y aprobó una ley constitucional que dejaba en manos del Parlamento la elección de los doce vocales de extracción judicial que hasta entonces elegían los propios jueces sin intermediarios igual que sucede en la práctica totalidad de las democracias europeas occidentales.

Alfonso Guerra proclamó en aquel momento a los cuatro vientos la “muerte” de Montesquieu en un ejercicio inolvidable de cinismo. Desde entonces son los partidos que se turnan en el poder los que hacen y deshacen a su antojo, nombran a los magistrados e influyen en las decisiones de quienes les deben la elección en los órganos superiores de la justicia, para no verse comprometidos y sentirse protegidos cuando de una u otra forma desafían la ley. No todos los jueces tienen las mismas tragaderas pero la independencia se halla amenazada con la politización. El Partido Popular recurrió inicialmente la ley socialista y más tarde cuando fue revalidada por el Constitucional, ya en manos partidistas, decidió esperar su turno para aprovecharse también de sus ventajas. Ahora, en plena crisis tras la dimisión de Carlos Lesmes y las presiones europeas para que España no solo renueve el CGPJ sino modifique la ley de elección adaptándose al resto de las democracias, Feijóo parece dispuesto a temporizar mientras se compromete a hacer los cambios en el futuro.

La única forma de despolitizar la justicia es que sean las propios jueces los que elijan a los jueces, no los políticos desde el Congreso. Esto que resultaría fácil de entender para cualquier demócrata no tiene en la izquierda demasiado seguidismo. Esgrimir que los magistrados son esencialmente conservadores para que una mayoría política siga nombrando a los vocales del Consejo es como aquello de la izquierda de negarle el sufragio a las mujeres porque supuestamente votaban lo que les decían sus maridos de derechas.