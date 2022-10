Es probable que resulte algo extraño, pero a estas alturas y visto lo que pasa con buena parte de sus proyectos, cabría preguntar si la eólica debería encuadrarse en el marco energético “verde” o ser objeto de recelo, parecido –aunque por diferentes motivos– al que muestran varios países europeos, entre ellos España, con la tesis de la UE de adjuntarle ese apellido a las centrales nucleares. Conste que la teoría no deja lugar a dudas en cuanto a los molinos de viento, pero en cuanto aparecieron noticias de que importantes grupos empresariales pretendían establecer en tierras y costas galaicas una serie de parques surgieron advertencias, sospechas y hasta protestas.

De todas ellas, algunas, como siempre, con más fundamento que otras, pero una parte –lógicamente–, pidiendo detalles de cómo, dónde y posibles consecuencias de la ubicación. Los primeros en avisar han sido las organizaciones profesionales de pesca de bajura, que temen por sus no demasiado abundantes caladeros, y para los que urge una respuesta clara, detallada y, si procede, acompañada de posibles compensaciones para el supuesto de efectos colaterales dañinos derivados de las plataformas. Pero, quizá porque el asunto está aún en pañales, de momento no hay ni decisiones ni información: cumple esperar que no se haga, como tantas otras veces ha ocurrido aquí, tarde, mal, arrastro y, por tanto, sin satisfacer a ninguna de las partes.

(Acerca de las nucleares hay poco más que añadir a lo que se ha expuesto por doquier. En su momento, Galicia vivió una polémica gruesa, no sólo por la posibilidad –descartada– de instalar una central atómica en Xove, sino también la que se refirió a un depósito submarino de residuos en una cercana fosa atlántica, que movilizó aquí aún a más gente que la otra. Parte de la opinión insiste en que esta energía abarataría los costes y sustituiría antes a la de combustibles fósiles, y otra alega los riesgos globales que entraña, citando ejemplos en Europa –Chernobyl– y Japón –Fukushima–, de los que extraen que el peligro no es hipótesis).

Lo que sí produce extrañeza es la secuencia de vicisitudes que, al menos en Galicia, ha causado la cuestión de la concesión para explotaciones eólicas, los megawatios a repartir entre los aspirantes y las idas y venidas a los tribunales de los aspirantes. Con fallos judiciales que afectaron a proyectos de dos Xuntas diferentes, la bipartita y la posterior del PPdeG. Es sabido que el asunto mueve ingentes cantidades de dinero, y que alguno de los concursos vinculaba la concesión a beneficios –a los municipios elegidos para los parques– y otros no, pero la cuestión provocó la presencia de moscas tras muchas orejas.

Es por todo ello, y algunas cosas más, por lo que no estaría de más que desde las autoridades correspondientes se ahondase más en la información, la general y la concreta, acerca de quiénes aspiran a concesiones, qué ofrecen, las ventajas que tendría para lo común que unas fuesen elegidas antes que otras y cuánto en definitiva pudiese resultar de interés para los contribuyentes. Y no ya sólo por transparencia, sino para evitar sofocos si los datos llegan de otra manera. Porque hay algo medible y, por tanto, no opinable: que Galicia tiene capacidad eólica para ser una potencia de primer orden, disminuir de forma muy notable su dependencia energética y potenciar con las plataformas marinas su construcción naval. Lo que parece urgente es ponerse a ello. Ya.