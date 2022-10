Los revolucionarios de hoy están en la tele, ¡qué sí!, ¡qué sí! Hemos pasado de la lucha de clases a la lucha de colectivos diversos. Antes los problemas radicaban en el corazón de las personas y ahora nos centramos más en la temperatura del planeta. El COVID y la guerra no estaban en las agendas caducas de los dioses de la tierra.

Yo no soy mis ideas, conviene no estar demasiado apegado a las mismas, no pasa nada por cambiar de ideas siempre que te des cuanta en un rincón de tu habitación y a media luz de que son erróneas y son descaradamente contradictorias. ¡No te ciegues!

Las malas y falsas ideas nos hacen infelices las buenas ideas nos hacen felices. No traicionas a nadie por cambiar de ideas, mira en tu interior y cambia ideas erróneas y conserva las certeras. No etiquetes las ideas en progres, avanzadas, conservadoras, fachas... Una etiqueta es reconocer que no quieres razonar. Sí, etiquetas: ¡malo mula!

La sexualidad y la alimentación son algo privado y no deberían politizarse. No debemos acostarnos con el Ministerio de Igualdad ni comer con el de Consumo. Filosofar en público sobre cuestiones privadas no genera valor.

¿Cuándo tengo que plantearme cambiar de ideas?

Cuando esas ideas te victimizan bien individualmente o colectivamente. ¿Por qué? Te estás haciendo daño, te colocas en el lado perdedor, te paran. Si hay injusticias contra ti o un colectivo busca soluciones positivas.

Sospecha de las ideas cuando los que las defienden obtienen pingües beneficios y aparecen una retahíla de grupúsculos muy bien financiados.

Las contradicciones personales no implican contradicción en las ideas, analiza las ideas no a las personas.

¿Cuál es la prueba de fuego de las ideas? Ver si tienen un valor añadido –si aportan algo valioso para ti y para los demás–. Necesitamos un poco de filosofía, de cultura, de grandes valores. Unas ideas madres, unos marcos de referencias que nos ayuden a pensar y a tener un espíritu crítico.

Las grandes mentiras de la tele se generan por la repetición y por la selección de noticias que muchas veces nada tienen que ver con la realidad social. La agenda marca la selección.

Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá: lee, escribe, habla bien.