Agravio portuario

Los marinenses llevamos muchos años, demasiados, esperando que la Xunta de Galicia, decida de una vez, cuáles son los límites de nuestro puerto, del puerto de Marín. La Xunta mantiene el expediente metido en un cajón, porque alega que mientras no haya acuerdo entre los municipios, no va a tomar ningún acuerdo. Y desde nuestro punto de vista, incumple la ley, porque ella es la responsable de tomar la decisión. Y de esta manera nos castiga con esta ya intolerable espera, y hace que perdamos quinientos mil euros anuales, sin que podamos hacer nada, y todos, los de aquí, y los de allá, tan tranquilos. Y debemos recordar que la obra se hizo para ampliar el puerto de Marín. En varias ocasiones hemos tratado de explicar este problema ficticio. La obra fue aprobada en el año 1983, por cierto, con la oposición de la corporación municipal, porque entendía que esta ampliación debía hacerse sobre el muelle comercial de Marín, y no, como se hizo, sobre el muelle pesquero. Lo lógico hubiera sido basarse en el proyecto de construcción del muelle de Marín, porque quedó inconcluso, al no terminar el espigón previsto, que con pocas variaciones hubiera permitido ampliar el puerto, con mucho más calado y menos gastos.

A los marinenses se nos informó que el puerto en su totalidad sería incluido en el municipio, luego surgieron las dudas, y todo quedó en el aire, hasta ahora. Tenemos que recordar que los rellenos para su ampliación se hicieron sobre la lámina de agua que pertenece a la Cofradía de Pescadores Santa María del Puerto, de Marín. Y ahora, todavía para más escarnio, en la explanada del muelle comercial de Marín se nos monta una torre de contenedores, algunas hasta de cinco, que además de ser un adefesio, nos impide las pocas vistas que ya teníamos, con semejante pared, que realmente nos parece un agravio imperdonable a todos los marinense, por no decir otras cosas. Pues parece que somos los que tenemos que aguantar que todo lo que no se utiliza, algunas veces inservible, tiene que venir al “almacén de Marín” y ponerlo delante de nuestras narices. ¡No, hombre no! Esto sí que es un agravio inaguantable, y ya lleva demasiado tiempo, y la paciencia tiene un límite. Pues si el muelle de contenedores está en el extremo este del puerto, que los lleven y los almacenen allí, porque los marinenses no recibimos ninguna compensación, y es de justicia que el que las recibe, aguante con todos los inconvenientes, que los hay, los soporte.