Está visto que, en esto de los presupuestos, ocurre algo muy parecido a lo que el clásico dejó escrito: que en el mundo traidor de las cuentas nada es verdad o mentira, sino del color del cristal con que se mira. Y por eso, a la hora de analizar los del Estado para 2023, se da la paradoja de que mientras para unos son magníficos –o más rotundo todavía: “servirán como antídoto contra el populismo y como vacuna frente a la desigualdad”, dijo en un alarde de entusiasmo la ministra de Hacienda– y para otros, desfasados y, por tanto inútiles, incluso antes de que se aprueben e intenten ejecutarse. No queda otro remedio, para salir del sudoku, que echar mano de opiniones expertas e independientes.

Lo malo es que, aun hallándolas, los dictámenes que emiten son sistemáticamente rechazados en base al mismo argumento por el que las partes los discuten y se enfrentan. Sin que, por cierto, sirvan para algo las coincidencias esenciales que la gran mayoría de los analistas especializados muestran. El Banco de España, la Autoridad Fiscal Independiente, la OCDE, el FMI e incluso la Unión Europea –aunque de forma más discreta, casi indirecta– han coincido en que las Cuentas Generales para 2023 adolecen de fallos severos en los cálculos de ingresos –que parten de la previsión de crecimiento del PIB: el Gobierno lo sitúa en un 2,1% y la estimación media de los críticos la sitúa en 1,2%, lo que lleva a un considerable descenso en los ingresos previstos–.

A partir de ahí, y en cascada, los desacuerdos se multiplican, lo que conduce a una barahúnda en la que cada cual saca sus conclusiones y hace previsiones que van desde algo muy cercano a la felicidad hasta los umbrales de la miseria. Sin necesidad de apelar a Aristóteles, es evidente que existe un término medio relativamente objetivo y que no se puede decir lo de la ministra ni tampoco lo que surge desde la oposición: hay, en ellos, no pocos aspectos que habrían de ser tenidos por positivos si se estudiasen de forma desapasionada. Pero seguramente la clave estaría en una pregunta esencial: ¿son estas cuentas las que necesita ahora mismo España y se ajustan a las previsiones que se hacen cara el futuro?

Esa pregunta tiene una respuesta que, como a los pescadores de ranas, obliga a mojarse el fondillo a la hora de contestarla. Así que, desde un punto de vista personal y aceptando –pero no necesariamente asumiendo– cualquier opinión en contrario, la respuesta es negativa. Parecen unas cuentas que se parecen demasiado a los cuentos, porque se orientan a intentar satisfacer a la población en su totalidad, pero desde una ideología –la contabilidad la tiene, como cualquier otra ciencia– que probablemente no comparte la mayoría del paisanaje.

Por tanto, son unos presupuestos orientados no tanto a resolver problemas diferentes, sino a intentar sumar voluntades de voto. Todo lo demás, aun siendo clave, queda condicionado por eso. De ahí que cada comunidad extraiga consecuencias de lo que se le concede desde una perspectiva compartida por una considerable mayoría, lo digan así o no: las cuentas consagran la desigualdad y ahondan en la diferencia de trato: para socios o amigos de los que las elaboran, el mejor pedazo de la tarta; para los demás, un cuento –como el que citó la señora Montero– a modo de consuelo, que naturalmente, no hay quien lo digiera. Y quien lo dude, que pregunte a la inmensa mayoría de los gallegos, cuya comunidad sigue bajando en el ranking estatal. Ni en los tiempos de Zapatero fue tan mal trago...