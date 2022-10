Este año, como todos desde hace ya muchos, me acerqué a la Feria Conxemar. Es un gran encuentro internacional en el que se pueden ver directamente las grandes novedades del mundo de la pesca, en sentido amplio.

La pesca, el sector pesquero, no es solamente el sector extractivo, el que hace las capturas. También lo es la acuicultura, la conservación (congelado, salazón, ahumado, conservas, pasteurización, atmósferas modificadas…), la transformación, la comercialización… La pesca es una industria total. Por eso Conxemar, que es la “Asociación de mayoristas, transformadores y exportadores del productos de la pesca y acuicultura”, organiza anualmente esta gran Feria donde se pueden apreciar todos los aspectos, todas las facetas del mundo pesquero. En la Feria están presentes, la acuicultura, los armadores, distribuidores, exportadores, fabricantes, frigoríficos, importadores, industria auxiliar, maquinaria, mayoristas, transformadores, industria conservera... Y las principales instituciones y organizaciones de los principales países pesqueros del mundo.

Paseé con calma por el enorme recinto del Ifevi, donde se celebra la Feria Conxemar, y pude apreciar, una vez más, que es una feria muy profesionalizada. Son pocos los visitantes que como yo van solamente a observar lo que hay. La inmensa mayoría va a trabajar. A ver novedades y, sobre todo, a desarrollar sus negocios o incluso crear nuevos.

Ya al entrar me llamaron la atención los propios estands. Son construcciones de arquitectura efímera meticulosamente pensados para la exhibición de lo que se ofrece y para la posibilitar que los negocios se puedan hacer de manera instantánea, en el propio estand. Espacios abiertos y cómodos, sillas, mesas, ordenadores portátiles, conexiones a internet. Y pinchos. Todo cuidadosamente pensado. Exquisita organización.

Me llamó la atención la cara alegre de la mayor parte de los asistentes. Sonrientes, optimistas. Me pareció un índice de la confirmación de que la Feria Conxemar se está recuperando a gran ritmo. Y que ya casi es como antes de la pandemia.

Aunque ocurre todos los años, no me deja de sorprender la profesionalidad de la actividad comercial. En cada movimiento, en cada sonrisa, en cada actitud, se ve que la gente está trabajando y haciendo, o pretendiendo hacer, negocio. Además, al mismo tiempo, la Feria también está pensada como gran foro de encuentro y de relaciones públicas. En algunas empresas con las que hablé me decían que quizá la mayor parte de los negocios los hagan antes o después de la feria, pero que en la feria se mantienen los contactos, o se crean relaciones nuevas.

Un año más veo con agrado la intensidad y seriedad de esta Feria que refleja que la industria pesquera gallega es muy fuerte y dinámica en todos sus ámbitos. Realmente me satisface y me felicito por ello. Enhorabuena a Conxemar, entre todos tenemos que conseguir que la Feria se mantenga y, si es posible, que siga creciendo.

*Instituto de Estudios Vigueses