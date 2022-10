Cuando no tengas nada que decir, no digas nada; una defensa débil fortalece a tu oponente, y el silencio es menos perjudicial que una mala respuesta. Charles Caleb Colton. Esta frase do pensador e crego anglicano, bastante excéntrico, por certo e moi afeccionado ós aforismo aínda ca min gústame mais a que afirma; (Cando non teñas que dicir nada que mellore o teu silencio, cala!), serve de introdución a miña reflexión de hoxe sobre o silencio.

En bocas pechadas non entran moscas, din o refraneiro Castelán, recollendo a sabedoría popular, sempre baseada no sentido común e cada día vemos e escoitamos estupideces ao cubo por todas partes de xente, moitas veces tomados como modelo, da nosa sociedade. Xornalistas, políticos, famosillos do famoseo e tantos outros que viven, e bastante ben de soltar a sen oso e sacala a paseo libremente. O peor é que moito, case todo do que din carece de fundamento, de lóxica e moitas veces incluso de veracidade, pero a boa xente co escoita o cree, e velaí o éxito dos famosas bulos. Todo por non saber calar, non pechar a boca a tempo. Xa saben aquilo de que pola boca morre o pez, pois mais dun tería que facer un curso acelerado de aprendizaxe a estarse caladiño, pero nin por esas.

Eu pola miña parte confeso que sempre amei o silencio, os silencios máis ben, quizais porque nunca fun unha persoa elocuente, polo contrario adoezo desa chisca necesaria de lucidez para entrar en debate e sempre se me ocorre que dicir a toro pasado, cando xa non serve nin hai oportunidade, así que mellor observo e escoito, cando podo, porque lamentablemente os meus oídos cada vez discriminan menos sons e deste xeito, prefiro a soidade e a compaña do silencio.

Unha das cancións que seguramente mellor reflexan o que quero dicir a escribiron o século pasado Simón and Garfunkel, moitos aínda a recordamos como unha das mellores daquel tempo; The Sounds of Silence: Vieja amiga oscuridad/Otra vez quisiera hablar/Porque he tenido nuevamente/Una visión que suavemente/Iba cambiando/Mi manera de pensar/La oigo hablar/La escucho en el silencio .

Todo isto pensei estes días recordando a ese xenio, mestre do xornalismo máis directo, autentico e veraz que nunca coñecín e que sempre admirei, xunto con aqueles debates de La Clave de José Luis Balbín, o mellor que teño visto nese aparello que chamamos a Caixa tonta. Estoulles a falar de Jesus Quinteiro, El Loco de la Colina Ninguén coma el dominaba a arte do silencio para conseguir do seu interlocutor a verdade, porque contra eses segundos de estarmos calados non valen mentiras, nin poses, nin artificios. Ninguén é quen de fuxir do seu propio silencio.

Para el in memorian e como proba da miña admiración aquí deixo os meus silencios e dígolles aquelo de: Silencio se roda!, coma no cine.