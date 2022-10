Rof Codina e a ciencia solidaria

Se Víctor López Seoane (1834-1900) foi o pai da zooloxía galega, Juan Rof Codina (1874-1967) podería ser considerado fundador da zootecnia entre nós. Falamos na distinción entre ciencias puras e ciencias aplicadas que rexeu no paradigma epistemolóxico xeralmente aceptado. Darwin educara o mundo para ver as especies como producto da selección natural e, as razas de animais, como resultas da intervención humana nas especies sometidas á domesticación. Rof Codina, veterinario de orixe catalá enxerido en Galicia, vive na nosa memoria científica coma o promotor (entre tantas cousas) da raza galega da vaca chamada “rubia”pola frecuencia de individuos de tal pelaxe.

A rubia galega despois da mellora animada por Rof fíxose máis voluminosa ao tempo que reducía o tamaño da corna. O touro rubio converteuse nun animal soberbio en cuxa presenza os ánimos encollen. O éxito do gando rubio mellorado tivo as deputacións coma promotoras principais. Logo esta raza bovina coñeceu a súa idade de ouro aínda que foi desprazada, coma leiteira, por aquela frisona (ou “suíza”) que viñera dos territorios próximos ao antigo Zuiderzee. "O cabalo galego que aparece na literatura clásica latina e que mereceu a atención de Cervantes no Quixote e de Sarmiento no Coloquio, ten hoxe un futuro asegurado grazas, en parte, a Rof Codina" Logo foron protexidas outras razas bovinas autóctonas que chamamos vianesa, caldelá, limiá, pisca ou cachena. Tamén Rof Codina lle prestou atención ao noso cabalo ancestral propio. Definiu este coma “pony” axustándose á norma inglesa e describiu as propiedades e características da raza de bestas que apaixona milleiros de compatriotas que cada ano se congregan e participan nos curros de Galicia e norte de Portugal. Rof Codina foi un avanzado no recoñecemento deste cabalo que acadou estado oficial en 1998 e cuxo libro xenealóxico vela pola continuidade da raza. O cabalo galego que aparece na literatura clásica latina e que mereceu a atención de Cervantes no Quixote e de Sarmiento no Coloquio, ten hoxe un futuro asegurado grazas, en parte, a Rof Codina. Aplaudímoslle, pois, á Academia Galega das Ciencias por recoñecer, coa súa máis alta distinción, a personalidade científica de Juan Rof Codina, modelo de intelectual daquela “Solidaridad Gallega” coa que o noso País entrou no século pasado con alento reformista.