Pasadas las primeras alegrías que el mundo pesquero gallego recibe desde hace demasiados años, convendría –y no se trata de amargar el dulce– que el sector se plantase al menos un par de reflexiones urgentes. La primera, recordar que lo obtenido de Bruselas significa solo un éxito parcial, ya que más de la mitad de los caladeros prohibidos en principio, siguen cerrados, y que los reabiertos tienen una profundidad máxima de cuatrocientos metros, lo que beneficia al palangre, pero no al resto de los perjudicados. La segunda, que la causa de la causa que ha sido –al menos en gran parte– causa del mal causado, ha sido la presión de los lobbies medioambientales y electorales, que seguirán ejerciéndola para alcanzar sus intereses políticos y mercantiles.

Item más: explotaran todo tipo de triquiñuelas incluidas las antiguas –y ahora mismo falsas– acusaciones de sobreexplotación por parte de los pesqueros españoles. Es propaganda negativa, pero como en muchas ocasiones se ha demostrado, se compensa y supera con otra positiva. Parece, pues llegada la hora de que este Gobierno, que de publicidad sabe lo escrito y lo que no está escrito, defienda la imagen de la pesca gallega y española por tierra, mar –nunca mejor dicho– y el aire que ahora dominan las nuevas tecnologías. Hay recursos y, de paso, quizá apañe algunos votos que, según aseguran las encuestas, le van a hacer mucha falta. Y con los que ahora mismo bo cuenta.

(Conste, y conviene recordarlo, que lo de la propaganda es una idea que viene de años atrás y fue solicitada por el sector cuando su “leyenda negra” se fomentaba desde competidores de la pesca española, y más tarde se repitió en otras ocasiones, como durante la “guerra de las banderas” frente a Gran Bretaña –que se ganó en los tribunales europeos– y una más, la del fletán –especie piscícola cuyo alto valor alimenticio descubrieron los gallegos–, y que se perdió frente a Canadá apoyada por el Reino Unido, “amo” de la Commonwealth ante la “neutralidad” benigna de Londres. Y aunque ahora los británicos ya no están en la UE, siguen teniendo la llave de acceso al Gran Sol. Y aún hay que negociar su futuro.)

Es por eso, entre otras razones aún más contundentes por lo que España, y Galicia, han de llevar a cabo una tarea de presión no para mejorar imagen, que también, sino para convencer –el Gobierno de Madrid al Bruselas– de que la pesca no es un factor económico insignificante en el PIB estatal, sobre todo porque para esta comunidad, y otras varias de las españolas, que tienen en esa actividad no solo un factor de dinamización económica esencial, sino también, y quizá sobre todo, forman parte de su cultura, de su progresor y, en definitiva, dde su mismo ser. Que puede sonar poético, pero es real como la vida misma. Y en este tipo de asuntos, ni Galicia ni nadie admite bromas.

En esa tarea, hay que contar con aliados importantes que, como Francia –aún sabiendo que el chauvinismo galo lleva a París a hacer antes que nada lo que más le conviene–, Irlanda y, sobre todo Portugal, que tiene ahora mismo ante los poderes económicos del continente un gran prestigio. Es preciso tener en cuenta lo poco que se considera en la Unión la pesca, entre otras razones porque el pescado que consume lo obtiene, incluso más barato, de países terceros, y eso tiene que cambiar. No estará de más insistir en que, al menos desde un punto de vista particular, el futuro de la pesca gallega pasa por una alianza seria, y de una vez asumida por todas las partes e impulsada por las dos sociedades, con el norte de Portugal. Porque también así, la Eurorregión llegará antes a su consolidación definitiva. Se sabe que decirlo es más fácil que hacerlo, pero no queda otro remedio que intentarlo: es mucho lo que está en juego.