Mamma Italia

“Desde la puerta de La Crónica Santiago mira la avenida Tacna (…) ¿En qué momento se había jodido el Perú?”. Como, sen dúbida, han de coñecer moitos/todos os, sempre moi amables, lectores destas crónicas, tal vén resultar a pregunta que se formulaba Santiago Zavala no inicio de “Conversación en la catedral”, a célebre novela publicada en 1969 por Vargas Llosa. Pois ben; á vista daquilo que acaba de acontecer nesoutras terras, mediterráneas, e parafraseando o texto anterior, coido que acaso cabe inquerirmos á nosa volta: “quando si è fregata l’Italia?”

De certo, cadaquén –italiano ou foráneo– pode argumentar a súa resposta. Mais pola parte que me toca, e amparándome na miña propia memoria histórica, non podo máis que acudir a aquela infausta xornada: en efecto, o 9 de maio de 1978 o corpo sen vida de Aldo Moro, presidente entón da Democracia Cristiá, foi aparecer no maleteiro dun automóbil en Vía Caetani, Roma, un lugar situado entre as oficinas da propia DC e esoutras do PCI: desde logo, toda unha posta en escena cargada de simbolismo. Como asemade é ben sabido, Moro viña ser un firme partidario de acadar o denominado “Compromiso histórico”, teorizado por Enrico Berlinguer durante a década dos 70: en liñas xerais,tratábase de atinxir a colaboración orgánica entre demócrata-cristiáns e comunistas coa intención de aportaren o máximo consenso no tocante ás institucións democráticas, evitando dese xeito os perigos dunha involución autoritaria así como a persistencia da estratexia de tensión dos chamados “anos de chumbo” que tinxiran –e continuaron a facelo aínda: eis os máis de 80 mortos no atentado da Estación de Bolonia– de sangue o país. O compromiso logrou o apoio da liña máis reformista da DC como tamén de importantes sectores da sociedade. Non obstante, foi rexeitado abertamente polas demais forzas políticas –agás o Partido Republicano–, polos sectores esquerdistas do mesmo PCI e, desde logo, polo novo dirixente demócrata-cristián, e futuro presidente do goberno, Giulio Andreotti.

Segundo as investigacións efectuadas, foron as Brigadas Vermellas as que levaron a cabo o secuestro e asasinato de Moro. Agora ben; non falta, desde logo, quen explicase, e explique aínda –e velaí o testemuño da súa viúva, Eleonora Chiavarelli, en 1992– que nin a moi escura loxia P2 nin o, máis escuro aínda, secretario de Estado dos EE UU Henry Kissinger, pasaban por alí por simple casualidade. A mafia? En 1982, un dos principais referentes na loita contra o terrorismo, o xeneral Carlo Alberto dalla Chiesa, era asasinado á súa vez en Palermo –Giulio Andreotti non se presentou no funeral; “prefiro os bautizos” confesoulle ao protagonista do film, Arturo “Pif” Giammarresi–. A mafia, di Vde.? “La mafia uccide solo d’estate”.

En fin, en xuño de 1984 faleceu Enrico Berlinguer. Definitivamente, o compromiso histórico fora dar no cubo do lixo. Xa en 1991, e á súa vez, expiraba o PCI. A hexemonía cultural, o antisectarismo, a literatura nacional-popular, a conciencia de clase… toda a herdanza de Antonio Gramsci foi obter, daquela, idéntica sentenza.

O que foi acontecer despois? En 1983, apoiado polo “pentapartido” –e pola “pentacorrupción”–, Bettino Craxi chegou ao poder. “Mani Pulite”, “Tangentopoli”…, velaí o desprestixio crecente e mais a decadencia das forzas políticas mentres, fuxido e exiliado en Túnez, Craxi deuse ao novo oficio de redactar faxes e cartas abertas, suxerindo a existencia dunha conspiración en contra súa, alentada pola Cia. Así as cousas, e para curar ansiedades, depresións e desesperos colectivos, nada mellor, polo visto, que os italianos e (sobre todo) as italianas se fosen poñer nas mans de El: estamos a falar de Deus pai, entón? Non, pero case. Empresario, xornalista deportivo, inversor sublime, magnate dos medios de comunicación,incontestable playboy… Silvio Berlusconi e mais o seu coro das Mama Chicho e velinas mil aceleraron desde a pantalla de Teta-Cinco a tola carreira cara a ningures.

Movimento 5 Stelle, Lega Nord, Forza Italia… e agora os Fratelli d’Italia. Segundo determinados analistas, debemos considerar que se trata sempre dun país afeito a sobrevivir no medio e medio de toda clase de turbulencias. “Buongiorno Italia gli spaghetti al dente/e un partigiano come presidente”, cantaba, optimista, Toto Cutugno. Porén, non resulta ser, precisamente, un “partigiano” quen vaia acceder en nada ao Palazzo Chigi aos acordes de “Bella Ciao”. De veras, “quando si è fregata l’Italia?”.