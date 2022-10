En femenino plural

Me siento entusiasmado. Vivo entre palabras. Escucho, converso, leo, discuto, comparto mis reflexiones por escrito. Lo hago en espacios de libertad, respeto e igualdad, disfruto de escenarios diversos en compañía de un monarca o con una celadora. Mi vida es rica en experiencias, solo se altera por la urgencia sanitaria de mi padre, por la inquietud de alguna persona que solicita ayuda, por las noticias de la guerra o del cambio climático, y por unos niños –por inmaduros– que, irreflexivos, ejercen de inmaduros, de bestias –en el sentido de rudos e ignorantes–,a gritos desde las ventanas de un Colegio Mayor.

Me recreo en la evocación del Foro La Toja –siempre insisto en que es la marca comercial, el topónimo es A Toxa–, del que resalto los ímprobos esfuerzos de su directora, Carmen Martínez Castro, por lograr una participación equilibrada entre géneros, lo que no resulta fácil cuando presidentas y ministras, catedráticas y empresarias, disculpan su asistencia por las más diversas razones, incluida, de manera paradójica, la de considerar el encuentro como desigual. Y los reproches llegan de algunas invitadas no asistentes. Es, cuando menos, acongojante, permítanme el calificativo. Hay que hacer más en la buena dirección y estoy seguro de que así se hará.

En lo positivo, me encuentro con Nélida Piñón y su colaboradora principal, la profesora Karla Vasconcelos, de visita en Galicia. Se produce en ese remanso de paz, el Pazo Quinteiro da Cruz. Hablamos con la cercanía de nuestra relación de hermandad y la familiaridad que permite el generoso almuerzo convocado por la anfitriona Beatriz Piñeiro, doctora, empresaria y gran experta en Té. La conversación abunda en el feminismo. Recordamos las palabras de la propia Nélida, primera mujer presidenta de una Academia de Letras en el mundo, la de Brasil, autora de obras como “La dulce canción de Cayetana”, “La camisa del marido” o “La República de los sueños”. Dijo: “Creo que en la literatura hay un universo individual y que en él hay un espacio que ha sido ocupado por la mujer. Estoy convencida de que el repertorio verbal de la mujer era inmenso pero no lo podía utilizar en la medida en que tenía que circunscribirse a un universo restringido, la sociedad la condenó a ser afásica. Su lenguaje se hizo cotidiano, simbólico y fue acusada de astucia, lo mismo que tienen que desarrollar los pueblos y colectivos que sufren persecución o dominación.”

Entre tanto, en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo en un momento de inquietud uno encuentra el consuelo, la seguridad y la confianza de decenas de profesionales, todos se desviven por dar vida, por otorgar aliento y ánimo. Son muchas más las mujeres que los hombres. Todos son amables y eficientes, el clima de convivencia se impone al género o a la discriminación. El buen trato, la delicadeza, predomina en un efectivo: todos y para todos. Uno entiende que estamos en un muy buen camino, ante el buen ejemplo. Las palabras nos unen e igualan en las zozobras personales, hay que ejercerlo cada día, en toda circunstancia.

Le conceden el Nobel de Literatura a Annie Ernaux (1940), escritora francesa, catedrática y profesora de letras modernas, que escribió “cada día y en cualquier parte del mundo hay hombres en círculo alrededor de una mujer, listos para tirarle la primera piedra”. Por desgracia, los alumnos del Elías Ahuja lo demuestran. Se contrapone la acción y, así, la Diputación de Pontevedra, presidida por Carmela Silva, y la Fundación Penzol nos consuelan con la exposición “Maria do Carmen Kruckenberg, Vivir, una aventura irrepetibel”, comisariada por Mercedes Queixas Zas. Entre tanto, Ledicia Costas nos ilumina con “Ultraluz”, por el que recibe el premio Abanca de poesía. La balanza y los contrapesos nunca son suficientes y, aunque nos consuelan, deberemos trabajar aún más en femenino plural. En eso estamos.