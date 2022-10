Balada triste de un pasado

Un muy querido amigo de la infancia (mejor, desde la infancia), Jorge Sales –lograda aleación de betanceiro y padronés– me envía un pequeño manojo de fotos de nuestra juventud brigantina de mediados de los sesenta. En una de ellas aparece un grupo de amigas de entonces, sentadas sobre la arena de la playa de Gandarío. Allí estaban ellas, jóvenes, debutantes en la vida, de fúlgidas miradas, bocas de rosada frescura y los ojos más hermosos.

El curso imparable de nuestras vidas se ve interrumpido por encrucijadas diversas donde cada uno toma un camino diferente y se produce la diáspora de nuestros destinos, entonces ignorados, como es lógico, y hoy tan decisivos, ya que ellos han conformado nuestras vidas. Algo compartimos y algo se rompió. Estábamos levantando un castillo de naipes que las turbulencias de la vida derribaron. Entonces no sabíamos qué era en verdad la vida porque no existía el futuro, no veíamos el horizonte, no reparábamos en él, como si nuestros ojos quisieran ignorarlo; y el pasado, de no contemplarlo, era como si no existiese. No disponíamos de medios ni de pericia alguna para tantear la vida. Ahora sí, porque hemos hecho acopio de un largo ayer que nos sigue siempre como una sombra. Y ahí está esa fotografía para dar testimonio de una verdad pretérita, tan lejana que se hace a veces brumosa. Voy pronunciando los nombres de cada una de aquellas muchachas, en voz alta, lentamente, y es como si las rebautizase y las hiciese despertar de un silencioso y prolongado letargo. Y cada una va recobrando su voz.

“Asomarse al pasado tiene sus riesgos; pronto nos asaltan –decía Bergson– los mensajeros del inconsciente para decirnos aquello que de nosotros aún arrastramos sin saberlo”

Tal vez sin saberlo las he amado a todas o acaso las he soñado y ya no lo recuerdo; así me lo parece ahora que veo sus rostros para siempre invariables, tal como se durmieron en mi memoria. Pararme a observarlos es una forma de verme a mí mismo, es como asomarse a una especie de vacío que me produce un vértigo punzante de nostalgia, un repetido y lacerante flash-back. Allí quedó atrapado aquel instante para siempre, para la eternidad de nuestras vidas no eternas. ¡Qué habrá sido de las suyas! Me detengo a observar sus rostros de niñas mujeres o de mujeres niñas, no sé, y veo en cada una un sueño, promesas de una vida que no es rectilínea, sino desigual y tortuosa, como un rayo inesperado.

Asomarse al pasado tiene sus riesgos. Pronto nos asaltan –decía Bergson– los mensajeros del inconsciente para decirnos aquello que de nosotros aún arrastramos sin saberlo. Nuestro pasado, por incesante agregación de estratos, como en una roca milenaria, está todo entero ahí, gravitando sobre nosotros. Pero toda vida es, al cabo, una sucesión de despojos, aquellos que al final no fuimos, los “yos ex futuros” de que hablaba Unamuno, porque el camino fue un constante devenir de encrucijadas en las que inevitablemente, dramáticamente, tuvimos que elegir y decidir.

Le dije a mi amigo Jorge que ahora mismo no quería saber qué fue de las vidas de aquellas niñas mujeres o mujeres niñas, hoy no, tal vez otro día. No quiero que el pasado se me rompa en mil pedazos.