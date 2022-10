Parece un buen momento, la verdad, para que la Xunta exija, sin limosnear, al Gobierno del señor Sánchez que haga sus deberes para con Galicia. Cierto que la oportunidad se presenta a remolque de la iniciativa portuguesa de traer su AVE hasta la vieja frontera del padre Miño, pero eso no es malo en absoluto y hasta sería de agradecer si la coalición PSOE-UP se decidiese a secundar a sus casi parientes políticos de Lisboa y acelerar el proyecto para rematar cuando antes al menos el tramo de Vigo sur, pero sin olvidar el de A Coruña-Ferrol porque el proyecto ferroviario “del Atlántico” o recorre Galicia de norte a sur tal como se planteó, o será siempre un parche, como ahora: muy cómodo, pero solo para quienes lo utilizan.

Es cierto que, así como el anuncio portugués –“En 2030 estará terminado“ lo suyo– es digno de confianza, que ese no es el caso, ni de lejos, de sus colegas españoles, pero como soñar es gratis no faltarán aquí quienes alienten esperanzas de que la obra esté terminada, como suele decir la ministra, “lo antes posible“. Y sin intención alguna de chafarle la fiesta –mental– a nadie, conviene no perder de vista los precedentes, y sobre todo reflexionar sobre una serie de cuestiones que, paralizadas o caducadas, implican retrasos imposibles de calcular, por ejemplo para la obra de Vigo sur. Habrá que empezar casi de cero y sería un milagro que la burocracia española sea capaz de agilizar sus ritmos de tramitación Al menos un poco.

Pedir más sería una quimera de forma que, por ejemplo. los nuevos informes de impacto ambiental, con la ministra de Transición Ecológica que a Galicia le tocó en la tómbola, el conjunto de la tarea llegaría, con mucha suerte, no antes del 2035, y eso si los hados ayudan y los planetas se alinean bien y no como aquella hooligan dijo, leyéndole la mano a Zapatero: después llegó la crisis de 2008-2012. Y conste que el momento para “mover” el asunto ha sido muy bien escogido por las autoridades lisboetas: justo en vísperas de la cumbre hispano-lusitana, y –de paso– con un anuncio que desbarata la estrategia del Gobierno español para llevar el AVE a Madrid por Lisboa y Extremadura Lo dijo un ministro lusitano: no es una especulación.

La (presunta) estrategia buscaría apuntarse un tanto al acabar con las más que justificadas protestas de los extremeños, que tienen un ferrocarril del siglo XIX, y, de paso, quizá favorecer los intereses de sus aliados, casi todos en el Levante español, sin que los vascos, que también lo son, padezcan porque están a un paso de Francia y sus modernos transportes. En cambio, el Eje Atlántico y la Eurorregión –o sea, Galicia y Portugal– quedarían fanés y descangallados. Expuesto todo ello, hay que hablar de los empresarios eurorregionales para darles la razón, como no podía ser de otra manera, en su llamamiento al Gobierno de España para que acepte el “reto” implícito del anuncio portugués y responda afirmativamente y se pronuncie cuanto antes sobre plazos y cifras, sin olvidar que el proyecto debe llegar a Ferrol.

Dicho como opinión personal y con toda franqueza, el empresariado eurorregional, que suele ser oportuno en sus declaraciones, acaso debería insistir más en ellas. Tanto más cuanto menos, por ejemplo, lo hacen los sindicatos, que dan la impresión de que para nada se interesan ni por el país ni por sus vecinos. Y es que, siempre desde un punto de vista particular, la Región Galicia-Norte de Portugal “necesita gente”, calor humano y no sólo estructura administrativa, por más que pueda ser eficiente. Por eso se cita a los sindicatos –a los españoles, más concretamente– y se les echa de menos en su aportación a una empresa que, si no resolutiva, debe ser asumida por la población para favorecerla. Y en ese sentido, los empresarios –y todos los demás– tienen pendientes algunos deberes, especialmente para preparar la siguiente batalla: la del Corredor Atlántico de Mercancías ferroviarias por alta velocidad. Vaya tela.