Es curioso que, mientras se abre el juicio oral por la catástrofe ferroviaria de Angrois –asunto en el que, ante las dudas, intervino el Parlamento Europeo reclamando un informe– de nuevo el legislativo de la UE emplaza a España para que, en un máximo de seis meses, aporte otro (informe) –que recomienda independiente– sobre la tragedia marítima del naufragio del Villa de Pitanxo. Y ya puestos a citar sorpresas –desagradables– es preciso incluir en el catálogo la del anuncio de la apertura de una investigación por la Comandancia Marítima para determinar si la armadora dijo o no la verdad en cuanto al número de tripulantes y el permiso de NAFO para faenar donde estaba. Por si alguien no lo recuerda, el naufragio sucedió en febrero.

El caso se complica cada día, en parte por la legítima presión que ejercen los familiares de las víctimas y por la actitud impasible de las autoridades correspondientes, además de la incomprensible actitud de algunos miembros del Gobierno. Y de forma especial cabe citar a la ministra de Trabajo, doña Yolanda Díaz., gallega de Ferrol, que se negó a recibir al colectivo alegando que el asunto no era de su competencia. Dado que fue un accidente en el que perdieron la vida trabajadores, no parece excluir de su ámbito el drama, porque entra en su esfera la investigación de un suceso laboral y máxime con un número elevado de muertes. Quizá ocurra que la también vicepresidenta no tiene tiempo para “la gente” a la que tantas veces cita.

Hay un dato que cabe destacar al citar, como se hizo, a las complicaciones que va adquiriendo la tragedia. El dato de que el Parlamento Europeo ha entrado en el asunto pidiendo una investigación –que ya debería estar hecha, o al menos en desarrollo– tiene un eco que no favorece en absoluto a la imagen de España en el mundo pesquero y, además, por el hecho de que es la segunda catástrofe en la que esa institución continental le reclama datos y explicaciones al Gobierno español. Y que ahora puntualice la “conveniencia” de que ese encargo lo realice un equipo “independiente” es señal de que ya no se fían demasiado de la imparcialidad de los estamentos oficiales de por aquí.

Conste, y dicho de paso, que tampoco es una novedad en lo marítimo o lo ferroviario: en lo económico la UE ha pedido en varias ocasiones que se le “expliquen” las cuentan y balances que se le envían desde Madrid y que no encajan con las comunitarias. Y eso que Bruselas está lejos: más de cerca habría solicitudes de transparencia bastantes como para completar un tomo de las futuras Memorias –si las escribe, por supuesto– de la señora Von der Leyen, presidenta de la Comisión. Expuesto todo lo anterior, que evidentemente es una opinión personal, la conclusión no puede ser otra distinta a la crítica global al Gobierno y particular a la ministra Díaz y al delegado del Gobierno en Galicia, como lo hicieron, con más dureza, las familias.

La crítica es consecuente, sobre todo si se compara con la actitud de otros gobiernos, como el canadiense, ofreciéndose a colaborar en lo necesario para bajar al pecio, el rey, que acudió al funeral en Marín por los fallecidos, la Xunta de Galicia y hasta el Papa de Roma, que recibió a las familias en el marco de una audiencia general. Y es que, aunque el gabinete de don Pedro presume a menudo de ser el “más social de Europa”, lo que es más que discutible, en lo estrictamente humano solo se interesa en prometer ayudas que en un alto porcentaje llegan tarde o no llegan, a enviar mensajes de pésame o fugaces visitas a zonas forestales incendiadas haciendo alarde de aviones y coches oficiales. Cuyo coste sale de las arcas públicas, por supuesto.