Las advertencias

A la espera de que se haga algo para afrontar de verdad la crisis demográfica, quizá no estorbe que los próceres del mundo económico y políticos reunidos en A Toxa hayan dedicado parte de su tiempo a exponer sus opiniones sobre lo que convendría hacer. Hubo, según narran los que allí estuvieron que unanimidad, lo que se dice unanimidad –por ejemplo entre los responsables autonómicos– la hubo en algunos puntos de vista importantes, pero sobre todo en uno: pedir dinero. Y como la fuente del maná (financiero) ha dejado de ser el cielo, sustituido por el BCE –aunque algo remiso ya a la generosidad– es el único que lo ha puesto sobre el tapete, es a los Fondos Europeos a los que hay que recurrir. y no son un saco sin fondo.

Claro que uno de los problemas, y no el menor, no permite que se eliminen las dudas: el misterioso criterio de reparto que, al menos en España, hace que casi nadie, excepto Moncloa, parece- tiene una idea clara de cómo llevar a cabo la difícil tarea de conseguirlos. Y eso convierte la rogativa en una especie de procesión para ver si “cae” un milagro. Acaso por ese motivo el presidente de la Xunta, en su turno, aludió a que no existe un método “mágico” para resolver ese tipo de problemas, y fue a lo práctico: reclamó para Galicia lo que a Galicia se le debe y recomendó abordar la demografía “con las luces largas”, porque va para rato, ya que cualquier medida que se tome ha de ser desde una política común, y eso escasea también en Europa.

Por ciero que, en hablando de lo colectivo, convendría que los que allí estaban –en el Foro– y pueden hacer algo, tomen muy en cuenta la advertencia del director general del Banco de España. Y es que, con su claridad e independencia de criterio (virtudes éstas que hacen pensar a no pocos que en cada intervención se juega el cargo) el señor De Cos avisa de los riesgos que conlleva para Europa la “desglobalización”, que él ve próxima. E insistió, a modo de conditio sine qua non para articular ese tipo de políticas, al igual que lo hizo, de forma rotunda, don Josep Borrell, comisario europeo de Exteriores, sobre la conveniencia de que la UE. disponga de recursos militares. Quizá estuviera pensando en los socios de gobierno de su partido.

En esa línea, el Foro de A Toxa se ha convertido ya en un escenario magnífico para la exposición de análisis y la elaboración previa de propuestas para resolver algunos de los grandes problemas que se presentan a las sociedades plurales que comparten el planeta. Pero para que esa positividad se concrete, y supere las fases anuales de palabras y más palabras, convendría ponerse a trabajar en aquello, que lo hay, en que todos estén de acuerdo. No será en absoluto una tarea fácil, pero la conjunción de talento y experiencia que allí se produce puede y debe resultar garantía de que pensar en común, y después actuar en la misma dirección, se resulta mejor remedio contra las crisis, incluida la demográfica. en vez de casa uno por su lodo.

Por lo que a lo más próximo se refiere, la intervención del presidente Sánchez estuvo en su línea habitual. Con el particular sentido de la democracia que le caracteriza, persistió en la descalificación de los opositores endosándoles la responsabilidad de un posible “derrumbe” del Estado de bienestar con la peregrina teoría de que al estar en contra de sus decisiones sobre fiscalidad, despojaran las arcas públicas de capacidad para prestar los servicios esenciales. Y fue más. Los situó a “su”–lo de Podemos, no está muy claro– como la “salvación financiera”. De forma que, como Lord Churchill, podría haber cerrado su discurso diciendo lo de que “nunca tantos han debido tanto a tan pocos”. Y es que los “afectados por ese impuesto son 23.000 personas sobre un censo de 46 millones, más o menos. Pero su desfachatez no llegó a tanto. Por ahora.