Medio metro de tea

En Irán existen axentes da policía encubertos, encargados de facer cumprir o estrito código de vestimenta. Para as mulleres é obrigatorio levar o veo e está prohibido o uso de prendas que marquen as formas do corpo, así coma mostrar os xeonllos ou levar roupa de cores vivas. A chamada policía moral, ou Gasht-e Ershad, que opera en varios países islámicos, vela polo cumprimento destas normas. O pasado 16 de setembro, Mahsa Amini, unha muller iraniana de 22 anos, foi arrestada pola policía moral por non levar o veo colocado como esixe a lei e deixar o seu cabelo ao descuberto. Foi golpeada na cabeza cunha porra e tamén contra un vehículo. Morreu aos tres días. As autoridades escudáronse en que sufrira un paro cardiorrespiratorio “inesperado” e negaron calquera tipo de maltrato, cando a realidade é que diferentes testemuñas aseguran que Mahsa foi golpeada brutalmente. Mentres o presidente de Irán, Ebrahim Raissi, asegurou que levaría a cabo unha investigación exhaustiva para aclarar as circunstancias da morte de Mahsa, as mulleres saíron ás rúas creando un movemento épico. Baixo o lema “Muller, vida e liberdade”, as manifestantes mostran fotografías de Amini, descobren a cabeza e portan pancartas nun acto de valentía que lles está custando a propia vida. Xa hai máis de corenta persoas falecidas a mans das autoridades e máis de mil detencións. De xeito paralelo ás manifestacións, o Goberno organiza marchas de apoio ao réxime. As rúas están tomadas pola rabia. Canceláronse as clases presenciais nas Universidades de Teherán, as redes móbiles sofren restricións. EE UU autorizou a diversas empresas de perfil tecnolóxico ampliar os seus servizos en Irán, nunha oposición frontal ao réxime. O goberno iraniano acusa a EE UU de intentar violar a súa soberanía mentres seguen asasinando mulleres con impunidade. Hadis Nafaji, unha manifestante de vinte anos, recolleu o seu cabelo nun moño en sinal de protesta, facendo fronte ás normas impostas, e foi abatida con seis disparos, repartidos entre o peito e a cabeza. Agora mesmo, xunto a Mahsa Amini é un símbolo da loita pola liberdade. As protestas contra este réxime asasino estendéronse por todo o mundo. Nos arredores das embaixadas de Irán, de Londres e París maniféstanse miles de persoas. A policía frea o seu avance con gases lacrimóxenos e blinda o acceso a estes edificios.

Hai activistas que levan décadas traballando a prol dos dereitos en Irán. Coma Nasrin Sotoudeh, que ademais de recibir 148 lategazos por representar as mulleres que desafiaron o uso obrigatorio do veo, está cumprindo unha condena de 38 anos nunha prisión, logo de ser condenada por violar a moral pública e fomentar a prostitución. Nasrin, falando do veo, denunciaba: “Se conseguen obrigarnos a levar este medio metro de tea, poderán facer con nós o que queiran”. Eu pregunto cal é a base legal da condena a Nasrin e cal é a base para asasinar a Mahsa Amini, a Hadis Nafaji ou a todas esas mulleres con nome e apelidos que viven sometidas a un réxime de terror, en nome de Allah.