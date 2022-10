Un futuro para Forcarei

A vida é un cúmulo de vivencias que guste ou non van facendo de cadaquén unha persoa máis afable, mais arisca, con máis ou menos ilusión ou con mais ou menos ganas de traballar. Cando unha bota a vista atrás sempre se atopan puntos clave dentro desas vivencias que che fan pensar que si a decisión houbera sido outra, ti non serías a mesma e o teu entorno tampouco, e hai veces nas que podes caer na melancolía e arrepentirte das decisións tomadas.

Teño que confesar nesta carta aberta que a min nunca me pasou iso, que sempre me sentín honrada de entrar en política para pórme ao servizo de Forcarei, que sempre pensei que foi unha decisión acertada dedicarme a traballar por mellorar o meu pobo e que nunca perdín a ilusión por acadar calquera logro que puidera facilitar a vida de calquera veciño. Disto vai a política local, de vivir a carón e o dispor de todos e cada un dos xoves, maiores, mulleres, homes, nenos, empresarios, mestres, gandeiros, etc.. que teñen necesidades, que precisan un empuxón ou que tan so demandan un servizo que lles faga mellorar o seu día a día. É a local seguramente a política máis dura, pero crédeme se vos digo que tamén é a mais agradecida, e a que máis satisfacción che da, xa que cada logro vexe reflexado nas persoas que conviven contigo e polo tanto podes palpar os resultados sen ter que vir ninguén a contarchos con enquisas ou con números.

Con todo, a vida política nunca deixa de sorprenderche, e fai unha semana puiden vivir unha experiencia que me fixo sentir novamente a ilusión que se ben nunca perdín, si que agradeceu os ánimos recibidos para facerse máis grande se cabe.

A celebración do Congreso local do PP foi un dos momentos nos cales me confirmei a min mesma que os meus veciños se merecen todo, porque aínda dando todo me quedo curta para agradecer tanto aprecio e tanto agarimo.

Levamos mais de tres anos dende que, e a pesar de ser a lista máis votada con diferencia nas elección municipais, nos deixaron fora dun goberno que como esta demostrando o tempo precisaría de mais sentido común e de menos prepotencia. Pero lamentarse vale de pouco e o domingo, os nosos militantes, simpatizantes e veciños en xeral do noso Concello así nolo dixeron. Co seu alento fixéronos participes das súas ganas de recuperar o tempo partido, e coa súa disposición por traballar conxuntamente en recuperar a Alcaldía tamén nos puxeron a encarga e nos trasladaron a responsabilidade de deixarnos a pel e conseguir de novo mirar ao futuro de cara, como nos gusta aos de Forcarei, avanzando sempre, e non voltar a vista atrás nin tan sequera para coller impulso.

Foi o congreso do animo, o congreso da ilusión, o congreso que puxo punto de partida a unha carreira que rematará o vindeiro 28 de maio coa chegada de novo ao goberno do noso pobo, estamos seguros. Non imos desmaiar, non imos a decaer no intento, non imos baixo ningún concepto a permitir que ninguén por moito que insulte ou desprece nos alonxe do noso obxectivo, e non o imos a facer porque en cada aldea, en cada parroquia e cada recuncho de Forcarei hai un veciño que nos alenta e nos di que o Concello precisa dun proxecto ilusiónante, e que somos nós os que podemos encaralo, tanto por experiencia, como por ideas, como incluso por saber escoitar o que o pobo quere.

Nunca poderemos agradecer aos nosos veciños todo o seu apoio, pero o que poderemos facer e deixar o mellor de nos mesmos para un fallarlles na procura dun mellor futuro para Forcarei.

*Veciño de Forcarei e membro da corporación municipal