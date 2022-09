Es evidente que en este tipo de asuntos no hay dogmas, cada cual puede aportar su opinión, de forma que exprese conformidad o discrepancia: la de quien escribe se resume en decir que este miércoles fue un buen día para Galicia, lo que equivale a señalar para su sector pesquero y el comercio y la industria relacionadas con esa actividad. Y lo fue porque todo el país, representado en el Parlamento autonómico por los tres Grupos salidos de las urnas, respalda los derechos, seriamente amenazados por una extraña decisión de la UE que impide a la flota gallega, entre otras, faenar en 87 caladeros de fondo, lo que supone también la prohibición del arrastre y otros sistemas.

Se habla de una extraña decisión europea porque se aprueba en la práctica sin votos a favor, con casi todas abstenciones y dos en contra, España e Irlanda, a los que se suma, de facto por presentar recurso en contra a la vez que las otras dos, Francia. Y es una buena noticia no porque resuelva la cuestión –la Cámara gallega plantea en un escrito que, al menos, se aplace la nueva normativa en dos meses–, sino para reducir daños. Y, se supone, para algo muy lógico: enlazar esta cuestión con el debate de la Política Común Pesquera, PCP, previsto para comenzar en noviembre. Se ha citado la lógica: debe añadirse el sentido común.

Eso aparte. resulta especialmente satisfactorio el hecho de que el “frente común” solicitado en su momento por la lideresa de la oposición doña Ana Pontón, se haya hecho realidad con el apoyo “apartidista y sin fisuras” de la Xunta de Galicia y la emoción de la conselleira do Mar, señora Quintana. Ese respaldo unánime, aunque no es el primero, se suma a otros dos más que en su momento Galicia mostró acerca del llamado “aldraxe” que suponía un primer proyecto de Estatuto y después, en la calle, contra lo que pareció –al menos– desdén del Gobierno presidido por Aznar en los primeros días tras el naufragio del petrolero “Prestige” en la Costa da Morte, aún presente en la memoria colectiva.

Quizá con algo de exceso de optimismo, el acuerdo parlamentario puede y debe ser, en opinión personal, no sólo la constitución del frente común que solicitaba la lideresa de la oposición y respalda la Xunta, sino un buen día para asentar como punto de partida un precedente necesario: que Galicia no sólo piense, sino que actúe como país y, de ser necesario, salga a la calle, para defender causas en las que tiene mucho que perder no solamente en lo material, sino en lo intangible. Lo malo es que la pesca no lo es para los Gobiernos que en España han sido, y ni se diga para los europeos: para ellos, el sector –en términos de PIB– apenas resulta significativo para sus economías.

Para este antiguo Reino, en cambio, constituye una razón de ser. Pero en esto, como en otras cosas, no sólo cuentan los números fríos ni la rentabilidad, sino también el interés social. Es decir, el beneficio material que supone directamente para muchos gallegos y gallegas, lo que no valoran lo bastante Madrid –que en esto reacciona casi siempre tarde– ni Bruselas, que a veces sigue pareciendo “la de los mercaderes”. Ahora, lo urgente es que el Gobierno del señor Sánchez, siquiera por una vez, atienda a Galicia, presente a tiempo un recurso ante los tribunales serio y documentado reclamando la paralización temporal de la ocurrencia y, a la vez, presione dentro de los límites de la razón, a los demás países para que cooperen. Nada más u nada menos con vistas a conseguir otro gran día.