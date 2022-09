La innovación marina en Galicia

La investigación y la innovación marina son una constante en Galicia desde hace años. Y de una altísima calidad, aunque muchas veces no somos conscientes de ello.

Sin embargo, veo que en estos días el Ministerio de Ciencia e Innovación ha galardonado con el Premio Nacional de Innovación 2022, en su modalidad “Pequeña y Mediana Empresa” a Marine Instruments.

Marine Instruments es una empresa gallega que está afincada en Nigrán, en el Parque Empresarial Porto do Molle, y que se dedica al desarrollo y fabricación de equipos electrónicos adaptados al medio marino, especialmente en los ámbitos de la acuicultura, la pesca y la seguridad y protección tanto de barcos como de personas.

Los premios nacionales de innovación distinguen a las personas o entidades que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su estrategia y crecimiento empresarial y que, además, han contribuido significativamente al incremento de prestigio del diseño español.

Su carácter es fundamentalmente honorífico aunque el Premio en su modalidad de “Pequeña y Mediana Empresa” lleva asociado una dotación de 50.000 €.

Leo que la ministra de Ciencia e Innovación dijo en el acto de adjudicación de los premios que “Marine Instruments ha sido premiada en esta modalidad por constituir un claro ejemplo de empresa innovadora que, a través del desarrollo de tecnologías basadas en el conocimiento, puede transformar profundamente sectores tradicionales como el sector pesquero. Líder indiscutible en la comercialización de boyas para la pesca del atún, Marine Instruments exporta sus productos, netamente desarrollados en España, a más de 30 países, gracias a la ventaja competitiva consolidada por su apuesta permanente por la inversión en I+D+I desde sus orígenes en el año 2003 y a la sistematización de los procesos de generación de conocimiento y gestión de la innovación”.

La verdad es que a mí me llena de orgullo que una joven empresa gallega y de tamaño medio, cuenta con unos 130 trabajadores, gane un prestigioso premio nacional de innovación. Muestra que desde estas tierras no solamente se es capaz de hacer buenos cultivos marinos y llevar a cabo una excelente pesca extractiva, sino que también es una tierra donde se usan los conocimientos y tecnologías más avanzadas para optimizar la acuicultura, la pesca y la seguridad y la protección tanto del medio marino como de los barcos y de las personas. Marine Instruments ganó el premio, pero felizmente no es la única empresa gallega que trabaja con gran éxito en la innovación marina.

Felicito muy sinceramente a Marine Instruments por haber obtenido este importante premio, pero también creo que debemos felicitarnos a nosotros mismos por tener este tipo de empresas innovadoras y de altísima calidad en Galicia.

*Instituto de Estudios Vigueses