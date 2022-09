Hay que dar la bienvenida, sin duda, a lo que parece ser un cambio táctico –quizá también estratégico– del BNG con respecto a sus bases electorales. O, para ser más exacto, el retorno a un esquema que desarrolló el profesor Beiras Torrado, alma máter de un realismo institucional que llevó al nacionalismo gallego a cifras positivas nunca alcanzadas hasta entonces y sólo superadas –18 escaños autonómicos y 2 estatales de aquella, si la memoria de quien escribe no falla. y 19 y 1, respectivamente, ahora– en el final de los años noventa. En unas elecciones, por cierto, a las que el PSOE gallego se presentó en una extraña coalición con los comunistas –en la que algunos han querido ver un precedente de la actual en Moncloa– y con don Abel Caballero como candidato a presidir la Xunta.

Las tesis del señor Beiras fueron asumidas por su sucesor al frente del Bloque, Anxo Quintana –después esa sucesión derivó en un cisma y la salida de don Xosé Manuel para fundar la Alianza Galega de Esquerdas, AGE– que, con menos escaños llegó a vicepresidente de la Xunta bipartita con un pacto entre el PSOE y el BNG con el socialista Pérez Touriño a la Presidencia tras la pérdida de la mayoría absoluta del PP en el quinto intento de un Manuel Fraga ya anciano que encabezó la lista más votada. Ahora, el ascenso de la brillante doña Ana Pontón al poder interno de la organización impulsa a los nacionalistas, en las encuestas, al fortalecimiento de su consideración de alternativa –por ahora a distancia– del PPdeG.

Esa tendencia quiere reforzar su lideresa con el intento dirigido al ensanche de la base electoral convenciendo a los galleguistas a que se sumen a su proyecto. Ocurre que en el objetivo está la dificultad: el nacionalismo, por definición, busca un Estado propio, y aunque su portavoz ha sabido de momento no entrar en plazos ni exigencias concretas –quizá siguiendo el modelo PNV antes que el ERC–, esa cuestión es la que ocupa, o preocupa a buena parte de quienes quizá otorgarían ese apoyo –o no...– si se clarificase: independentismo o profundización de la capacidad de autogobierno en el modelo actual. Algo que, en contra lo que parecen creer algunos dirigentes nacionalistas, no es una reducción ad simplicem del asunto.

Se trata más bien de dejar claro de una vez algo que no lo está. y que seguramente influye en el fondo de la decisión que se les pide a los que dudan. Esa y la aparición del Bloque junto a las más radicales corrientes de otros grupos, e incluso las declaraciones de varios de sus antiguos militantes, los gestos en sus reuniones e incluso algunos emblemas. Todo ello puede parecer nimio, e incluso simplista, pero a la gente del común gallega, que ama a su país, su cultura y sus costumbres, le hace vacilar. Y debería forzar una reflexión política en la organización porque el limbo no está concebido para el ejercicio de la actividad pública. Es más: hasta un Papa lo eliminó de la idea católica. Y, desde la opinión meramente personal –como siempre–, ir a unas elecciones dejando dudas serias no es ni debe ser propio de quienes quieren asumir esa gran responsabilidad, la de gobernar.

Por eso hay que exigir a todos, en este caso concreto porque es el tema, al BNG, que no vean trampas ni emboscadas en las preguntas. Es su obligación, en cierto modo eliminar dudas, no renunciar a sus principios. e intenciones, sino explicarlos a fondo. Y la lideresa de la oposición sabe y puede hacerlo. Como se supone, o se ha demostrado ya, en los demás. Y tras citar los riesgos de dejar dudas, conviene añadir –con carácter general– los de incumplir promesas o, peor aún, engañar a conciencia o no cumplir compromisos: las buenas gentes de este país están ya al borde del hartazgo de que se les diga una cosa y se haga la contraria, aunque a veces no quede más remedio, cuando se ignora que lo prometido no se puede cumplir. De ahí la versión laica de no jurar en vano.