Por una parte el Gobierno de España se manifiesta contrario a las bajadas generalizadas de impuestos porque hacen peligrar el Estado del Bienestar y, con ello, las ayudas imprescindibles, en momentos económicos tan convulsos como los actuales, a las familias con mayor precariedad económica. Por otro lado, diversas Comunidades Autónomas, gobernadas por el partido mayoritario de la oposición, se suman o se aproximan al modelo de la Comunidad de Madrid porque entienden que no es justo que el Estado, en su conjunto, incremente la recaudación sobre mayores bases imponibles acrecentadas nominalmente por la inflación. En ambos casos, se sobreentiende que incrementar o reducir los tipos impositivos produce un efecto inmediato y más o menos proporcional en la recaudación.

Crear nuevos impuestos, mantener o incrementar los tipos impositivos, de los que ya existen, requiere del Estado una capacidad de recaudación que reduzca la economía sumersa existente y la que se incrementa con la precariedad que propician procesos tan inflacionarios como el actual de más del 10 %. Y mejorar la capacidad recaudatoria tiene también sus costes económicos. Dicho de otra manera, la experiencia demuestra que el aumento de impuestos, cuanto mayor, favorece la defraudación a partir de un nivel dado; mientras que la bajada de tipos incentiva más el mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por lo tanto, subir o bajar impuestos no produce aumentos o disminuciones directamente proporcionales y menos si el sistema es, al menos en parte, progresivo: de mayores tipos para bases imposibles más altas.

Desde el punto de vista de una mayor progresividad del sistema fiscal en tiempos difíciles, parece que las ventajas fiscales deben centrarse en las economías más débiles y, en tal sentido, no son recomendables las bonificaciones generalizadas. Tal es el caso de las rebajas en la imposición indirecta del tipo IVA, en lugar de ayudas directas a las personas más afectadas por la crisis presente. Dicho de otra manera, ciertas rebajas o bonificaciones pueden reducir la progresividad del sistema. Deflactar la escala del IRPF, en particular a los contribuyentes de menos de cierto límites de rentas anuales: 35.000 o 45.000 euros, tiene algo más de sentido. Lo que ocurre es que, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, las medidas propuestas no son siempre coherentes, en la perspectiva de la progresividad tributaria.