Las medidas ortodoxas para combatir la inflación se resumen en una: reducir la cantidad de dinero en circulación. Ese objetivo se consigue subiendo los tipos de interés y/o los impuestos. Ninguna de estas alternativas es agradable de asumir, ni para el ciudadano, ni para el político, ni para los bancos centrales conscientes del riesgo de excederse y provocar la recesión. Por eso oímos que el combate a los precios nos habrá de producir “dolor”.

Y sin embargo, en nuestras sociedades infantilizadas y sobreprotegidas, el dolor es siempre algo que se trata de evitar, de enmascarar. Nuestra tolerancia al dolor, como a cualquier contratiempo, tiende a cero. No soportamos que nos suban el interés variable de nuestros préstamos, ni la actualización de los alquileres; ponemos el grito en el cielo por cualquier mínima deficiencia en los servicios de salud, acusamos de desmantelar el estado del bienestar ante cualquier ajuste coyuntural y a la vez aplaudimos que se elimine el Impuesto sobre el Patrimonio o nos deflacten el IRPF en las haciendas autonómicas y se recaude más de los ricos en el tramo estatal. Lo queremos todo y su contrario, pero sin dolor.

Este, como las causas que lo producen, permanece, royendo implacable el hueso de los ahorros domésticos, devaluando los salarios y debilitando las cuentas públicas que siempre se sostuvieron en el buen criterio de no incurrir en déficit, mantener una fiscalidad razonable y limitar la deuda pública en circulación. Estas sacrosantas convenciones parecen ahora cosa del pasado. La izquierda, siempre optimista e incapaz de asumir las malas noticias, tiende a pensar que las reglas son paradigmas que la nueva realidad económica y política ha superado. Debiera tener presentes las todavía no lejanas profecías sobre las bondades de la deslocalización industrial o la burbuja inmobiliaria del 2008 que a todos nos haría indefinidamente ricos. Procesos, todos ellos, cerrados con estrepitosos quebrantos públicos y privados. La derecha, tan celosa del laissez faire y de mantener el dinero de los impuestos en el bolsillo de los contribuyentes, cree que la mano invisible del mercado todo lo acaba componiendo... en particular a los ricos.

Unos y otros, izquierda y derecha, nos están embarcando en una disparatada competición para sumar y restar impuestos, subvenciones y bonificaciones. Una disputa que ha perdido cualquier atisbo de racionalidad para despeñarse en el abismo del oportunismo. Es y será dolor, pero yo solo veo doctores enfebrecidos por el corto plazo y los réditos electorales.