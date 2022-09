Posando en las trincheras

Bernard-Henri Lévy cuenta en American Vertigo, una crónica apresurada sobre los Estados Unidos post-Irak, que cuando conoció a Bill Kristol, por aquel entonces editor de la revista neoconservadora The Weekly Standard (a la cual se le atribuyó una gran influencia en el gobierno de Bush Junior), se sintió algo decepcionado. Aquel tipo de ojos azules, tan sonriente, iba vestido con un traje de ejecutivo y lucía un peinado impecable. Además, mostraba una actitud sospechosamente amistosa, como si pretendiera vender algo. No parecía, en suma, un intelectual. O, más bien, no parecía un intelectual en el sentido europeo del término.

De la breve conversación que mantuvo con él, Lévy dedujo también que Kristol (“dijera lo que dijera”) no había leído a fondo las obras de Leo Strauss, Hannah Arendt y Julien Benda. Pero daba la impresión de que el pensador francés le otorgaba tanta importancia a la formación como al estilo de su entrevistado. Uno ha de ser antitotalitario, parecía sugerir Lévy, pero, además, hay que serlo de una cierta manera. A ser posible con el pelo un poco más suelto y un par de botones de la camisa desabrochados. "Kristol y Lévy forman parte del mismo fenómeno: los intelectuales públicos se están quedando sin audiencia" Ha llovido mucho desde entonces. Kristol es ahora un apestado en el Partido Republicano por posicionarse en contra de Donald Trump y criticar esta nueva vertiente populista de la formación política conservadora. Ya no es bienvenido en aquellos ambientes donde antaño se le escuchaba con atención. Ha llegado incluso a pedir el voto por candidatos demócratas, incluyendo el presidencial, o a defender algunas propuestas progresistas, realizando, paradójicamente, el viaje inverso de su padre, Irving Kristol, que pasó de militar en la izquierda trotskista a convertirse en el “padrino del neoconservadurismo”. Bernard-Henri Lévy, por su parte, anda últimamente bastante activo; inició una campaña para que le concedieran el Premio Nobel a Salman Rushdie después de que éste fuera apuñalado en una conferencia. Estos días también lo hemos visto posando en unas fotos con los soldados ucranianos. En ellas se puede contemplar al filósofo en el centro de la imagen, siempre reflexivo y empático. Con una mirada seria y cómplice. Nunca fuera de lugar en el combate. Todo un happy warrior. Valeroso y formal. Elegante y comprometido. Él es el protagonista, como lo es en todos sus reportajes. Como lo era en American Vertigo, donde pretendió emular a Tocqueville. El reportero/autor, por supuesto, lo inunda todo, porque el reportero, en este caso, es la noticia: el hecho fundamental es que él está con Ucrania y que ha puesto su prestigio (su obra) al servicio de la causa. Otra cosa es si esto tiene ahora alguna repercusión. La historia del siglo XX es la historia de Sartre, de Koestler y de Orwell, entre otros. Lo que hicieron y dijeron, aun equivocándose, nos solo nos ayuda a comprender el pasado: ellos son sus protagonistas principales. Kristol y Lévy forman parte del mismo fenómeno: los intelectuales públicos se están quedando sin audiencia. Aunque ambos siguen hablando (y posando), parece que pocos los escuchan.