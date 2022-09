“UNIDOS NA DIVERSIDADE” é o lema da Unión Europea que a maioría social de Galicia e as forzas políticas que a representan, comparten… agás as que viven nunha concepción anacrónica do mundo propia dos anos 80 e que, desde o seu característico “non”, se opoñen aos grandes avances sociais, económicos e políticos.

DIVERSIDADE que leva implícito o respecto polos territorios, as súas culturas e formas de vida. Por iso, a decisión da Comisión Europea, gobernada polo Partido Popular, e nomeadamente o seu comisario lituano de Medio Ambiente, Océanos e Pesca, Virginijus Sinkevicius, de prohibir ata en 87 caladoiros a pesca de fondo, atenta contra esa esencia do proxecto europeo que soñara Salvador de Madariaga e ao que lle dera forma Schumann, ao non respectar a forma de vida de territorios como Galicia, onde a pesca o é todo, unha parte fundamental da súa socioeconomía.

É necesario realizar unha análise de cómo chegamos ata onde estamos, pois ante tales dramáticas consecuencias hai que remover conciencias, non coa idea de acusar a ninguén, pois vaia por diante que sería unha irresponsabilidade que aseverara que o Partido Popular de Galicia, co seu presidente Alfonso Rueda á cabeza, está dacordo con esta normativa que perxudica gravemente á flota galega de Vigo, A Coruña, Ribeira, Celeiro, A Guarda, etc… Pero si é necesario dar luz a unha situación á que se chega, entre outros motivos, pola inacción do Goberno galego, ao non darlle a relevancia debida na súa axenda política.

Non podemos esixir un resultado positivo das xestións, pero si que polo menos o tivera intentado. Houbo desleixo, primeiro por parte de Alberto Núñez Feijoo e agora polo actual presidente da Xunta, na anticipación a un problema que nace da aprobación dunha norma cuxo ponente foi o eurodiputado popular Gabriel Mato, que non preveu nin alertou dos riscos da delegación do Parlamento e do Consello no Comisario para que fixara as zonas vulnerables e a regulación da súa protección.

Agora, a destempo, pide a suspensión da aplicación da norma, pero convería ACLARAR POR QUÉ PERMITIU A DELEGACIÓN EN SINKIVICIUS para decidir a prohibición da pesca nos caladoiros das flotas galegas, francesas, portuguesas e irlandesas.

ACASO NON SABÍA O PONENTE QUEN ERA SINKIVICIUS E OS SEUS ANTECEDENTES CONTRA A ACTIVIDADE DA PESCA? Non será porque algúns eurodiputados empregan a técnica de decir aquí en Galicia o que queren oír os sectores e logo en Bruxelas votar contra eles? Non será porque algúns lobbies dominan a opinión dalgúns dos nosos representantes por enriba dos intereses dos galegos e galegas?

Desde o o PSdeG botamos de menos que Alfonso Rueda lle dera relevancia a este tema como asunto de país e tivera feito dúas viaxes urxentes: unha a Bruxelas, a reunirse coa súa compañeira de partido do Partido Popular Ursula Von den Layen, presidenta da Comisión que aproba esta prohibición, para trasladarlle o dano que a norma ía causar á flota galega e pedirlle a súa paralización para ordear de xeito consensuado as zonas a limitar, sempre tras un período de consulta do sector e tras unha análise do impacto socioeconómico da medida.

E outra viaxe para coordinarse co ministro Planas, o cal xa expresou a posición do Goberno de España en contra dunha prohibición caprichosa e sen base científica e dun Comisario contra o que hai que actuar dende todos os puntos de vista se se comproba que vulnerou o procedemento normativo comunitario, e vistas as consecuencias que pode provocar a todo un sector estratéxico como a pesca.

Toca a todas as institucións e forzas políticas estar á altura do momento, pois a sociedade e o propio o sector están dacordo en regular e limitar caladoiros e certas técnicas, pero non deste modo destructivo, polo que xa non valen ambigüedades. Ou se está coa pesca ou non. O PSdeG-PSOE ten claro que GALICIA SEN OS SEUS PESCADORES NON É NADA e vai seguir loitando ao seu carón.

*Secretario Xeral do PSdeG-PSOE