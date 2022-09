Parece ya evidente, incluso para los que lo ponían en duda, que las elecciones municipales en Galicia van a definir dos factores distintos y opuestos: uno, entre el PP y todos los demás para medir el nivel actual del desgaste del PSOE y el auge del BNG; otro, el duelo entre socialistas y el Bloque por la hegemonía en la izquierda y los efectos del relevo en el Gobierno gallego, si los hubo. Ambos no admitirán todavía extrapolaciones –al menos alguna razonable–, pero sin duda se interpretarán también como una especie de termómetro para determinar la temperatura electoral global aquí y su relación con lo que se deduzca sobre todo de lo que suceda en las elecciones regionales coincidentes.

Y es que de lo que pase en ellas sí que dependerá la perspectiva para los siguientes comicios, que salvo sorpresas serán los generales. Y supondría grandes diferencias, en la fecha y quizá en la política del PSOE si sus listas sufren más “efectos Andalucía” –o Madrid– y Podemos sigue enflaqueciendo hasta desaparecer parlamentariamente en más de media España. Esa hipótesis no parece que vaya a afectar a Galicia, donde UP es, a día de hoy, poco más que un cadáver insepulto y una ministra que ya no se sabe dónde está en cuanto a afiliación. En ese vacío, más la izquierda confusa, es donde espera la actual lideresa de la oposición obtener el respaldo para superar aquí al PSOE.

Viene a cuento, lo expuesto, de que a estas alturas, entrado ya el otoño, que es tiempo de listas políticas –cuya formación resulta “más peligrosa que dar de comer a los tigres en el zoo”, según se atribuye a un político inglés–, y a pesar de que faltan ocho meses para la primera cita con las urnas, el ambiente es ya electoral al cien por cien. Y por lo tanto tiempo propicio para que la ciudadanía, antes de que se harte de promesas que sabe no se cumplirán y proclamas de expertos en trucos, reclame datos concretos y, sobre todo, ejemplos que sirvan de precedente para al menos suscitar cierta esperanza de futuro en el electorado. Porque de lo contrario el desapego hacia el oficio va a seguir creciendo.

Ha de quedar claro un factor que puede contribuir tanto como el que más en el deterioro del ejercicio de la tarea pública: la evidencia de que a buena parte de los que gobiernan –de cualquier color– les interesa más el triunfo de su partido que el bienestar general. La teoría dice lo contrario, pero la realidad es tozuda y demuestra que se ofrecen ingentes cantidades de dinero invertidas en publicidad como mínimo engañosa en cuanto a ideas, valores y objetivos por parte de Podemos y otro tanto, incluso en mayor cuantía, en el descaro con que el Gobierno central, y algunas autonomías tanto del PSOE como del PP utilizan fondos públicos en ayudas, bonos y demás que son “de todos” pero que unos cuantos utilizan como si solo fueran suyos.

Se ha dicho que las elecciones de mayo pueden ser un termómetro de las que vienen después. Si eso es así, urge hacer algo para que la tensión actual disminuya, porque la dimensión de las que vienen después -se supone que las generales- por sí mismas y en cualquier circunstancia, incrementarán las presiones internas y externas. Y eso, que es tiempo futuro, resulta un riesgo aún mayor si, por ejemplo, los protagonistas de mayo, que son alcaldes, concejales y en definitiva municipios, se contagiasen de la escalada en la “guerra” fiscal, haciendo suya la carrera por el “quién da más” o “quién cobra menos”. Llevar las polémicas agrias hasta los últimos rincones del país sólo elevará la temperatura social, incluso hasta límites que pueden reventar el termómetro.