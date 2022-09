Andaba el celtismo por religión vagando como alma en pena en espera de una virtuosa bota que acompañase a la de nuestro venerado san Iago de Moaña, con acierto proclamado El Príncipe de las Bateas, cuando, guarecido bajo una pajiza y ensortijada cabellera, dispuesta hacia el frente con la pausada indiferencia y sincronía del zagal que resuelto se busca en el espejo, aparece por la calle del otro príncipe un vikingo a quien al parecer dan en llamar Jorgen Larsen. Según cuentan las crónicas, su destino no era otro que la sede del Real Club Celta, allí iba a estampar su firma y a comprometer sus próximos seis años de vida en la defensa de nuestra inmortal causa albiceleste. Aunque en materia futbolera, tan dada al mercadeo, la ostentación y en demasiadas ocasiones la deslealtad del ego, predecir un futuro reviste la misma consistencia que la palabra de cualquier político empeñada en campaña electoral. Aún tengo clavados en el alma los saltos de alegría y regocijo de aquellos Baltazar y Sánchez cuando, después de habernos cubierto de felicidad con sus peloteos, nos endilgan dos goles como dos puñales en nuestra propia casa defendiendo otros colores. ¡Qué ingratitud! Nunca entendí la causa de tan alevoso desdén, siendo además hombres de fe y de afecto, como de ellos se dice.

En todo caso, hemos de reconocer que, observando al normando, ¡qué diferencia con sus antepasados! Que, por cierto, muchos fueron también los nuestros. Nos hartamos de reivindicar un pasado celta, el otro, el genético, el olívico es consustancial a todo buen gallego, y a la par nos olvidamos de que los vikingos poblaron y también repoblaron nuestras costas, rías y municipios, mil quinientos años después de aquellos. Unas veces con la anuencia de nuestros antepasados y sobre todo antepasadas, las menos, y otras, sin ella. La vida no siempre nace del amor consentido, y por entonces tampoco un no era siempre un no. Líbreme Dios de llevar a nadie contrariedad o desazón, pero hemos de admitir que no todos los rubios llegaron del Rhin. ¡Cuántas intimidades alberga la conciencia de nuestros ríos! ¡Cuántos secretos de alcoba guardan el Miño, el Tambre, el Eo, el Lérez, y sobre todo el Ulla! ¡Cuántas razones podrían descubrirnos para aventar el gen rubio de tantos paisanos! No temo equivocarme si digo que, entre probetas, matraces y pipetas del ensayo, encontraríamos infinidad de justificaciones para atribuir un pasado vikingo a muchos de nuestros gallegos, aun sintiéndose de pro. Aunque, cierto es, nuestra tierra siempre modela y configura, incluso más allá de las personales raíces o el origen de la cuna.

Así, cuando nos acercamos a esa maravillosa ventana que es la historia, la nuestra, nuestro origen, descubrimos a unos señores venidos de esas tierras que hoy llamamos Dinamarca, Suecia o Noruega, a los que no les cabía mayor gozo que entrar en las vidas y haciendas de nuestros antepasados galaicos sin llamar a la puerta ni esperar invitación. Tenían suficiente con acompañar su presencia de una simple hacha o de su famosa hurum, aquella afilada espada con la que rasuraban a conciencia y sin clemencia, para flanquear jambas y dinteles. No eran gentes de conquista; lo suyo era lo ajeno. Como Woody Allen en su famosa obra, sus principios se reducían a uno: toma el dinero y corre. Y aunque no había por entonces billetes ni tarjetas que clonar, sí estaba aquella Jakobsland, la tierra de Santiago, repleta de tesoros y riquezas. La tumba del Apóstol, descubierta un siglo antes, había dado a nacer una de las mayores y más sentidas rutas de peregrinación que verían los tiempos. Y por ellas, entre cofres y faldones, muchas fueron las riquezas traídas a monasterios, iglesias y otros, menos santos, custodios. Cada uno, según podía y en correspondencia a las gracias imploradas. Que, como hoy en día, la diversidad hace virtud.

Sin duda, no fue moco de pavo lo sustraído, aunque nunca comparable en valor a las vidas perdidas y a las gentes que se llevaron, pues también la esclavitud era un nada desdeñable botín en todo apreciable saqueo. Sobre todo, tratándose de mujeres. Para los vikingos la poligamia no era un tabú ni estaba proscrito, y esto en consecuencia limitaba la oferta casadera, por lo que el trasiego de esclavas fue tan habitual como el actual de futbolistas. Cierto es, con enormes penalidades y grandes sufrimientos.

Hablar de historia es referirnos a personas que antes de nosotros también vivieron, sintieron y murieron; gentes que debieron de afrontar enormes problemas sin los resortes que hoy tenemos, y de los que ¡oh paradoja! nos seguimos quejando cada día. De ahí que, al referirnos a las invasiones vikingas, rescatemos con el fervor que merecen a quienes en la misma tierra que hoy pisamos supieron hacerle frente. Desde Ramiro I, en las refriegas de A Coruña, allá por el año 844, al Conde Pedro Theon, a quien las lenguas de doble filo (todavía no existía T5, ni Sálvame) le hacían descendiente de las correrías del monarca; como el obispo compostelano Cresconio que les plantó cara en Padrón, entonces Iria Flavia, o San Gonzalo, obispo de Mondoñedo, de quien se dice que hundió sus drakkars, aquellas estilizadas y veloces embarcaciones, tan solo con oraciones. Aun mediando un lógico reconocimiento y simpatía, es también mi santo, algo habrán ayudado los escarpados oleajes del Cantábrico.

En cualquier caso, como solemos decir, los tiempos han cambiado, y los actuales vikingos no acuden a Galicia en busca de más tesoros que las gracias e indulgencias compostelanas, que, entre pulpo, sardinas o centollos, siempre algunas se cosechan. Y son miles los que hoy recorren el vestvegr, ese camino del Oeste que desde Escandinavia ilumina y conduce a los peregrinos hasta la tumba del Apóstol.

Por mi parte, tan solo reclamaría que por quien corresponda asomen al recién llegado Jorgen Larsen a las torres de Catoira. Allí, al calor de una surtida mesa, podría ilustrarle el recordado Sergio Álvarez cómo fue precisamente esta maravillosa tierra la que convirtió al otrora vikingo Olaf Haraldsson, no solo en rey de Noruega, sino también en San Olaf de los altares.

Y es que, aquí, cualquier milagro es posible.