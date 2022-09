Es probable que el señor Tavares, máximo responsable de Stellantis, haya sonreído con incredulidad ante el estreno a cargo de la ministra de Política Territorial y portavoz de la anunciada campaña gubernamental para desactivar, o al menos reducir, el llamado “Efecto Efe”, de Feijóo. Lo curioso es que el resumen, especialmente acertado concentrado en el titular de la entrevista a FARO DE VIGO, es más propio de la especie de “nuevos ricos” –que tanto irrita a los aristócratas, según algunas crónicas de sociedad– que de una militante de izquierdas que presume además de política igualitaria. Claro que ya dejó advertido el refrán que una cosa es predicar y otra diferente dar trigo.

Y es que su frase “con los Fondos Europeos nos va a salir el dinero por las orejas” pretende decirlo casi todo y, sin embargo, hace lo contrario. Aparte de que no concreta el cuánto y el cuándo le harán objeto de su exuberante capacidad financiera a uno de los grupos más importantes de España –modo habitual de actuar del Gobierno al que pertenece : “hoy quizá, mañana ya veremos y pasado, me olvidé...” o algo por el estilo–, aumenta dos elementos a cada cual peor: la duda y la sospecha. La primera, por que su “nos” plantea la incógnita de a quién se refiere, si a los gobernados o a sus gobernantes: seguramente a los segundos, a la vista del derroche, al menos oral, que protagonizan.

La segunda, la sospecha, deviene no sólo de lo anterior mantiene la incógnita de la cuantía real de lo que espera en caudales europeos ni cómo se va a repartir. Y por citar la referencia ministerial a Stellantis, tampoco elimina otra (sospecha), la que provoca su falta de conexión, y de diálogo, con el máximo responsable de la multinacional, que ha advertido en varias ocasiones de los riesgos que para Galicia supone la inacción del Gobierno central con respecto a sus fundamentadas reclamaciones. Aparte de que riza el rizo del esperpento, la ministra, cuando se refiere a que el Gobierno del señor Sánchez será “el que traiga el AVE a Vigo”.

Excelente noticia, si no fuese porque quien lo dejó fuera del proyecto fue un Gobierno socialista, quien lo mantuvo en ese lugar otro del PP y, en fin, no hay un solo papel serio que ratifique el anuncio de su señoría. Una dama a quien no se le ocurre a quien esto escribe faltar al respeto indicándole que no dice la verdad: basta con recordarle, a ella y a sus colaboradores, que a día de hoy no ha pasado de la fase de anteproyecto, con cifras presupuestarias más que irrisorias, cualquiera de las promesas que ha pronunciado, aunque aquí, en el Poniente, se note menos que en el Levante. Será que las orejas de doña Isabel reparten distinto.

Conste que a estas alturas debería saber como el mejor que aquí, en Galicia, casi nadie se chupa el dedo, especialmente en materia de política y mucho menos en la otra, la Política con mayúscula. Aparte, por supuesto, de que utilizando el lenguaje coloquial, aquí el más tonto hace relojes. Y, dicho sea de paso, si el speach ferroviario de la ministra se orienta a reforzar las posibilidades de reelección del señor alcalde de la ciudad económicamente más importante de Galicia, pierde el tiempo con ese tipo de veleidades que ya casi nadie cree: a estas alturas, el señor Caballero, don Abel, no necesita semejantes “refuerzos”: serán los vigueses, no los ministros, quienes revaliden lo que ha llevado a cabo y, desde luego, los –junto al resto de los gallegos–, que en su momento le pasen cuentas al Gobierno si no se cumple lo que ha dicho la ministra, como ya les pasó a los anteriores.