Verdades y mentiras

Reconozco sin ambages que me cuesta menos escribir que hablar, porque me permite darle vueltas a mis lecturas, pensamientos, reflexiones y recuerdos, al tiempo que expresarlos de la mejor forma que sé y con la única censura que yo me autoimpongo. Por muy bien que uno escriba, siempre debería darle varias lecturas a su borrador, con tiempos libres entre cada repaso para poder revisarlo con la suficiente perspectiva. El resultado final a veces ni se parece al boceto inicial, mas en cualquier será mejor. Entre las cosas que escribo, unas son propias, que las sé más malas que buenas; otras son selección de diversos autores, que alguien los calificó como “donantes de palabras”. Las propias y las apropiadas —que hago mías y a veces modifico— constituyen para mí desahogos en voz alta en un mundo que apenas escucha y mucho menos lee. Al escribir estos artículos en Faro de Vigo —me estoy aproximando a los 400— a veces pienso que soy un irresponsable, porque habrá quien me lea y, lo que es peor, quien me haga caso, aunque la razón no esté conmigo. Por eso uno ha de evitar escribir sobre lo que no entiende o de lo que no está completamente seguro. Dicho esto, por favor, no me tomen totalmente en serio, pero tampoco enteramente en broma.

Me he enterado, a través del escritor lituano Daniel Estulin (n. 1966), de que todos los tuits que se producen en el mundo se almacenan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Aunque me ha producido asombro tal acopio, dudo mucho que lleguen a ser parte de la sabiduría universal. Tampoco pienso que estas cosas que escribo puedan persistir en el tiempo, me contento con que sirvan de entretenimiento pasajero a algunos lectores habituales, que sí sé que tengo.

Al leer adquirimos información, que sin querer transformamos según nuestro modo de entenderla y nuestros propios sentimientos. El resultante es para cada cual su verdad. Por eso cuando uno dice “soy objetivo”, solo es cierto a medias. Aceptada esta limitación, hemos de esforzarnos siempre en conducirnos en todo con la verdad en la mano, si bien de forma prudente, que trate de no ofender con cosas molestas ya pasadas, mas siempre sin mentir, aunque a veces contraríe. En la búsqueda y mantenimiento de la verdad hemos de admitir que la duda nos tortura, pero también contribuye a de tratar de lograr la autenticidad. El filósofo y teólogo español Jaime Balmes (1810-1848) afirmó: “El pensamiento bien consiste o en conocer la verdad o en dirigir al entendimiento por el camino que conduce a ella”. En todo caso, hemos de reconocer que la verdad a veces desengaña y como bien dijo Napoleón Bonaparte (1769-1821): “Es más fácil engañar que desengañar”. En definitiva, nunca debemos dejar de decir la verdad y exponer nuestra opinión para defenderla, por mucho que importune y aunque nos traiga complicaciones. En palabras del escritor, poeta y periodista italiano Erri De Luca (n. 1950): “Si mi opinión es un delito, no voy a dejar de cometerlo”.

El hombre sincero y honesto dice la verdad; el demagogo dice lo que el que le escucha quiere oír. Durante el confinamiento la demagogia se había reducido temporalmente a la nada, salvo en cuestiones de salud; ahora, de nuevo en libertad, la demagogia se multiplica, sobre todo en el ámbito político. El escritor y teólogo francés François Fenelón (1651-1715) sentenció: “El hombre verdaderamente digno de que se le preste atención es aquel que hace uso de la palabra nada más que en servicio del pensamiento, y que emplea su pensamiento nada más que en servicio de la verdad y de la virtud”.

Que una cosa matemáticamente sea exacta y que estadísticamente sea probada no quiere decir ni mucho menos que sea verdad absoluta. La verdad es la verdad, de forma independiente al número de personas que creen en ella, o lo que digan las encuestas. El que algunos, incluso muchos, no te den la razón, no quiere decir ni mucho menos que la verdad no esté contigo.

A nuestros hijos, más que nadie, hemos de rodearle de un mundo de verdad y escapar de cualquier mentira, de forma especial de las tenebrosas, porque en el mañana tendrán que buscarse en un interior falso que le hemos creado.

La verdad es la verdad, única y la misma para todos. La verdad nos obliga a seguir principios inexcusables, imperativos y auténticos, Son iguales para ti, para mí y para el otro, lo que pasa es que a veces resultan incómodos y exigen honestidad y renuncias que no siempre son fáciles de cumplir. Si bien la verdad es igual para todos, no lo es la manera de sentirla. Las emociones forman parte de nuestra verdad y no hay por qué esconderlas, aunque sí modular su expresión exterior. Es bien conocida y repetida la afirmación del humorista y actor norteamericano Groucho Marx (1890-1977): “Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”. En fin, una realidad acomodaticia falsa.

La verdad está en las acciones, las palabras sólo la expresan. A algunos grandilocuentes y pomposos habría que coserle los labios. Cuando cuentes algo a alguien, que sean siempre verdades, pero con ciertas reservas y sabiendo a quién; no conviertas tu vida en propiedad pública. Además, has de considerar, que si convives con otros o tienes familiares y amigos cercanos a ti, al compartir tus verdades en exceso, al mismo tiempo estás exponiendo las de ellos ya que forman parte de las tuyas.

En el momento en que exponemos nuestra verdad y es la auténtica verdad, no tenemos necesidad de demostrar nada, nos creen o no nos creen. El que nos escucha juzgará si lo que decimos es verdad, pero si no nos cree y despectivamente niega con su cabeza, lo mejor es retirarse y alejarse; no son convenientes a nuestro lado personas que no creen en uno. El poeta, filósofo y Premio Nobel 1913 bengalí Rabindranath Tagore (1861-1941) se preguntaba: “¿Acaso la verdad no tiene más valor que todas las palabras falsas juntas?” No obstante, cada vez con más frecuencia, cuando decimos la verdad, cruda y llanamente, nos llaman intolerantes. Tal confusión deliberada es propia de mentes limitadas que tratan de imponernos sus “auténticas y únicas” verdades. Además lo malo de estar en posesión de la verdad y creer saberlo todo es que ya no aprendemos nada. Hay una inscripción en la Alhambra que dice: “Si me dices que no sabes, te enseñaré hasta que sepas. Si me dices que sabes, te preguntaré hasta que no sepas”.

Para no mentir y sustentar la verdad hemos de no engañarnos con determinados recuerdos, que con frecuencia son mitad verdad y mitad mentira. El paso del tiempo y los propios relatos los cambian. Realmente solo son verdad aquellos que escribimos en el mismo momento en que se produjeron. El paso del tiempo falsifica los recuerdos. Para llegar a la verdad habría que sumar todos esos recuerdos que están en nuestra memoria y restarle lo subjetivo, algo que en la práctica resulta imposible. En bastantes ocasiones, lo que creemos recordar son sólo ilusiones o una sarta de mentiras forjadas por carencias pasadas o actuales.

Aunque parezca difícil, algunos nunca utilizan la verdad, como mucho una suerte de falsedades mejor o peor disfrazadas. De todos modos, hemos de decir siempre la verdad y si no podemos, optar por callarnos. La mentira es degradación hasta dicha por esos que presumen de mentir bien. La gente que miente muchas veces lo hace para engrandecerse; pero no cae en la cuenta que cuanto más miente más se empequeñece. Hasta para mentir hay que hacerlo bien y para hacerlo bien uno ha de creerse sus propias mentiras. Ciertas personas, demasiadas, no solo mienten como fruto de la improvisación sino que lo hacen con descaro. Suelen corresponderse con los que sospechan de todo y todos; son individuos que por regla tienen su vida instalada en la mentira e incluso corren el riesgo de que lleguen a creerse sus propias mentiras. Mentir a los demás es relativamente fácil; a uno mismo prácticamente imposible, a no ser que seas tonto de capirote. Podemos admitir el disimulo pero no tanto que caigamos en el engaño. Lo resumen muy bien el enciclopedista francés Denis Diderot (1713-1784): “Engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga”. Uno se vuelve desmemoriado, por eso es importante observar a los niños para recordar cómo es la espontaneidad, la naturalidad la honestidad... En resumen, la verdad.

Según una seria advertencia del que fue el primer presidente no soviet de Checoslovaquia y dramaturgo Václav Havel (1936-2011): “La primera pequeña mentira que se contó en nombre de la verdad, la primera pequeña injusticia que se cometió en nombre de la justicia, la primera minúscula inmoralidad en nombre de la moral, siempre significarán el seguro camino del fin”.

Mentir no tiene nunca justificación, incluso uno debe ser meticuloso y esforzarse en no hacerlo. La mentira es terrible porque no solamente tratas de engañar sino que le estás robando la verdad a otro. No obstante, todavía en lo personal es más terrible que no crean tu verdad. Cuando tal te ocurra es mejor que te calles, te des media vuelta y te vayas. Resulta insoportable. Quien sea que se quede con su propio engaño.

Algunos políticos actuales son tan mediocres que ni saben mentir ni se lo creen, con lo cual cada vez que abren la boca se ponen en evidencia; lo peor es que repiten tantas veces las mismas mentiras que al final la gente se puede creer en una especie de historia colectiva de falsedad. No obstante, el que un grupo o una multitud lo crea no quiere decir que sea así. Los demás estamos obligados a repetir lo contrario más veces que lo que los que la sostienen, hasta que la evidencia de la verdad hasta sea aplastante. La opinión pública inducida no demuestra ni mucho menos que un individuo o una masa tengan razón y aún menos cuando son los responsables de la tragedia de un país. Si uno fuese político expondría las cosas como son y les diría a sus posibles votantes hasta dónde se puede llegar. Nunca le comunicaría cómo deberían ser ni hasta dónde me gustaría avanzar. Es más, diciéndoles crudamente la verdad, estoy seguro que obtendría más votos.

Y aún peor que la mentira es la hipocresía. No hay algo más rechazable que el hipócrita que se pasa la vida predicando lo que está bien en lugar de hacer el bien. Los hipócritas son personas que nos sonríen continuamente, al tiempo que mueven la cabeza afirmativamente, incluso sin venir a cuento. Es posible que posean el don de la alegría, pero también lo es que pueden ocultar una rudeza e insensibilidad indescriptibles. Los hay que hacen lo imposible por tratar de aparentar lo que no son; es como si se pusieran un disfraz; lo que no saben es que los disfraces resaltan aún más lo que uno lleva dentro. Es algo que se ve en cada carnaval, determinadas personas siempre se disfrazan más o menos de lo mismo. Realmente no es que algunos hombres se pongan una máscara o finjan, es que son así, son solo apariencia o, si se quiere, pura mentira.