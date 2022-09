A lo que parece, y de acuerdo con las decisiones que toma, la Xunta se prepara para modernizar a fondo la Administración autonómica y, quizá, eliminar de una vez la maldición de la burocracia: “vuelta usted mañana”. Una tarea en la que contará, por las noticias que llegan, con el apoyo del Gobierno, aunque –leído en FARO DE VIGO– con la escasa generosidad que ya es habitual en la coalición “progresista”. Y no sería un mala asunto, ya que, a pesar de prédicas, avisos y evidencias, tramitar en Galicia –como en el resto de España– un documento ante cualquiera de las administraciones se convierte en un vía crucis. Que, como se dijo, causa perjuicios materiales a los administrados y también pone de los nervios a administradores.

(En ese marco se encuadra el anuncio de que el Gobierno gallego invertirá ocho millones de euros en la adquisición de robots que puedan ayudar a simplificar las tareas que deban realizarse, por decirlo así, de un modo automático. No parece un error, habida cuenta de que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad y conviene ponerse de su parte para no ser arrollados por ellas. Ocurre, sin embargo, que tal como está el mercado es probable que con el presupuesto que se le destina, los robots no superen el nivel de los que fabrica la señorita Pepis. Y conste que no es falta de fe, sino abundancia de experiencia, que a su vez causa un profundo escepticismo.)

En este punto conviene situar ya el adversativo “pero”: no podía faltar, dados los precedentes, porque la política actual lo genera en casi todos los que la soportan. En este asunto, y ante las cantidades previstas –en todo caso insuficientes ante la magnitud de lo que se pretende–, quizá sería preferible que –en un primer momento– el dinero se dedicase a la modernización de las estructuras administrativas y, por supuesto, a mejorar aún más la preparación de los funcionarios, actuales y futuros, para el reto que les plantea el porvenir. Porque pocos dudan de su capacidad profesional, pero nadie duda que la formación se mejora no solo con la práctica diaria y por eso no debe descuidarse la teórica.

Hay también otro posible “pero” a la intención de la Xunta; no tanto para algún punto concreto cuanto para la filosofía robótica. Si el futuro pasa, en buena parte, por la inteligencia artificial, habrá que prevenir con bastante antelación qué se hará con la humana. Y, con franqueza, el método que ha heredado el ejecutivo que ahora preside don Alfonso Rueda –aumentar las plantillas de funcionarios y empleados públicos en cuantía notable– no aparenta muy adecuado: es probable que en un plazo más breve del que se calcula, sobre personal y falten robots. Algo que irá creciendo de forma exponencial, porque lo artificial, salvo avería o nuevos inventos que no deben descartarse, no se jubila como lo humano.

Cuanto queda escrito no se argumenta para criticar, sino para colaborar, si fuere útil, en la solución de otro enigma. Si los agoreros aciertan en sus feas profecías, y el desempleo aumenta aún más en el futuro por la irrupción de las máquinas, ¿cómo se resolverá lo de las pensiones? Porque los robots, que se sepa hoy en día, no pagan los impuestos, ni las cuotas a la seguridad social de las mujeres y hombres a los que sustituyan, por ejemplo. Y quienes se dediquen a fabricarlos serán menos que los que ahora trabajan en otras actividades. Y, para no agobiar, una última pregunta: los dichosos robots ¿harán más eficaz y más barata la Administración…? Ojalá.