Sabido, como lo es por la gran mayoría de los habitantes de este Reino –quizá en el futuro inmediato ya no sea así: los nuevos planes de “educación” del Gobierno van a limitar lo que el mundo en general considera cultura– que la Gran Muralla se construyó para defender, separándolos, a los habitantes de China de sus enemigos exteriores, cabe una observación. Irónica, si se quiere, pero verosímil: que haya aquí, en el Noroeste de la península ibérica, quien teme que el señor Sánchez y sus aliados hagan algo parecido. En esa hipótesis, con el objetivo de aislar a gallegos y gallegas del resto de Europa, no sea que “contagien” a sus vecinos, próximos o lejanos, de alguna dolencia política “rara”.

(No es imposible. Visto que el modelo de centroderecha actualizado, por el señor Feijóo “cala” en el electorado –la mejor prueba es Andalucía, aparte de Galicia, por supuesto–, quizá en el entorno de Moncloa crean que está en peligro lo que desde hace cuatro años PSOE y UP consideran su finca particular. Y como nada se conoce mejor para curar un mal que combatir su origen, la coalición haya decidido aislar a este Reino. No con una muralla como la china, que saldría muy cara y sería escandaloso, sino con un método más pérfido: aislándolo de los nuevos inventos de la comunicación durante el mayor tiempo posible. Lo hicieron con el AVE y lo harán con las nuevas “autopistas ferroviarias”.)

Tal como lo relata FARO DE VIGO, es cosa de la ministra de Transportes –que no actúa sin las órdenes de su jefe don Pedro– y que explica la exclusión de Galicia de esos adelantos aduciendo que aquí no serían rentables. Algo parecido a lo que se dijo –e hizo– con los trenes de mercancías y parte de la modernización de la red con vías que ahora no se adecúan a la alta velocidad, solo que peor. La titular de Transportes parece ignorar que la rentabilidad, en política de Estado, no se mide como en Economía, sino que es imprescindible considerar también la importancia social que supone un servicio público para la población. Ese factor social se calcula y contabiliza en el gasto de obras públicas.

Ocurre que las bofetadas que este Gobierno –como los anteriores, pero en menos tiempo– ha propinado a Galicia en lo ferroviario y en tantas otras facetas clave, que es casi un milagro que ese trato no haya convertido a buena parte de sus habitantes en agnósticos dispuestos a no seguir poniendo la otra mejilla. Y ha convertido a esa ciudadanía en una especie de espejo en el que pueden mirarse todos aquellos que no se postren a los pues del señor Sánchez, aunque pague bien, sencillamente porque según una cita que hizo famosa en España Dolores Ibarruri, “más vale morir de pie que vivir de rodillas”. Entendiendo lo de “morir”, por supuesto, no en su sentido literal sino en el retórico.

Hay otro dato cuando menos pintoresco: en términos solo de Galicia, la nueva “bofetada”, casi en el umbral de las elecciones municipales previstas para mayo, podría poner en un brete al socialismo de aquí, que no solo afronta el difícil reto de conservar su poder local actual ante el PP, sino ante el BNG, su socio, que aspira a modificar la ecuación actual, pero a favor del nacionalismo. Porque si alguien, allí o aquí, cree que esas cosas, a la gente gallega del común, no le importan a la hora de votar, comete una mayúscula estupidez. Del mismo modo que lo hacen quienes están convencidos de que su carisma personal, y su buena gestión particular llega más allá de los límites de su ayuntamiento y sirven ara garantizar otros o incluso diputaciones. Eso podría tener sentido antes de Sánchez, pero ahora ya no. Seguramente.