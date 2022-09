Es interesante la secuencia de las noticias referentes una al récord de turistas –600.000 personas durante un mes, julio, que aún podría superarse– y, otra, a la esperanza del presidente de la Xunta en que el turismo, con el Xacobeo como referente, se convierta en un elemento decisivo para el progreso de Galicia. Y es interesante no solo por lo obvio –la afluencia de visitantes refuerza la imagen de este país a la vez que ayuda a una parte esencial de su economía–, sino también en lo político porque, conviene no olvidarlo, el éxito culmina un encargo que el señor Rueda recibió cuando era vicepresidente. Y en un momento que, aparte dificultades conocidas, afrontaba otras nuevas.

Una de ellas, la peor, el COVID-19, que redujo de forma espectacular el turismo y el peregrinaje en 2021. Otra, la guerra de Ucrania, a punto de poner de rodillas a Europa con la crisis energética causada por la agresión rusa y por si fuera poco, la escalada inflacionista que no cesa. Cierto que el Vaticano ayudó con su gesto de ampliar la santidad a este año, pero es de justicia reconocer que Galicia, a diferencia de otros, no se amilanó ni acusó a lo dicho –y a más que se podría añadir– e hizo los deberes que le correspondían. Y los hizo bien: de ahí las cifras positivas, traducción correcta de la simbiosis entre la fe de los creyentes y la curiosidad milenaria de los agnósticos. Aleluya.

(Todo ello supone beneficio –espiritual y material– para esta tierra y su población, de modo que no parece probable que surjan demasiadas críticas, ni siquiera de la oposición. Ocurre, eso sí, que los récords positivos siempre implican la relativa obligación de superarlos, lo que a su vez condiciona a los organizadores de los años siguientes a un esfuerzo adicional no ya para corregir los fallos –siempre inevitables–, sino a superar los aciertos anteriores. En todo caso, a este 2022 le queda pendiente un evento: la posible visita del Sumo Pontífice, un viaje que la Iglesia gallega merece y desde luego, también el conjunto de la sociedad. Y que nadie se engañe: sería un atractivo extraordinario para batir otro récord.)

En este punto no vendría mal otra observación. El Año Santo, en sus versiones espiritual y lúdica, puede y debe mejorar algo que ya tiene demostrado desde hace veinte siglos: su enorme atractivo para convertir a este Noroeste no en el Finis Terrae tradicionalmente conocido, sino en un objetivo mundial. Lo que se lograría sin duda poniendo en valor aquello de lo carecen muchos otros en Europa: los lazos, estrechos, con Iberoamérica, creados por España y en especial por Galicia. Y en ese sentido, el Xacobeo –o con Jota: no son lo mismo, pero tanto monta...– podría convertirse en lo que el señor Zapatero prometió para la Cidade da Cultura y no cumplió: un foco de atracción cara a América.

Dicho todo ello, que es opinión personal, procede un añadido. Galicia, que tiene, y puede ampliar, una “palanca” de prosperidad a través del turismo no debe, ni puede, olvidar que ese tipo de actividad resultas casi tan dependiente de muchas circunstancias como se está demostrando ahora con la electricidad o el petróleo y que, en breve plazo, amenaza con afectar también al agua. Esa conciencia no obliga a escoger, sino a coordinar, complementar y, sobre todo. a prevenir a tiempo. Lo que a día de hoy ocurre con la industria gallega, sin ir más lejos, que depende casi por completo de las ocurrencias de dos o tres ministerios, ha de arreglarse. Por ejemplo, con la ampliación del Estatuto actual. Aunque esa es otra historia que, mientras llega, permite seguir batiendo récords.