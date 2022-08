Una vez registrada la primera, y colérica, reacción de los coros que acompañan las habituales letanías de la coalición PSOE/UP cuando alguien le canta las cuarenta –y más si es en bastos–, tras el desafío lanzado por el señor Feijóo desde Galicia al presidente Sánchez para un debate en el Senado, quizá no estorben algunas observaciones. La primera que, si se aceptase, vendría a ser como un debate “sobre el estado de la Nación”, compatible con el del Congreso, pero más lógico dado que el jefe de la oposición está en la otra Cámara. Y se habla de “lógica” porque la tiene si se trata de repasar programas en curso y confrontar y explicar los próximos de quienes serán candidatos en su momento. Y para eso el sistema es bicameral.

El introito corresponde, como siempre, a un punto de vista particular, aunque se procura acompañarlo de argumentos medibles que lo fortalezcan. Uno de ellos es que, en términos generales, mucho de lo que dijo el señor Núñez Feijóo hace pocos días no sólo es su análisis de la situación –descontento de la gente del común por la situación económica, desgaste brutal de las cuentas domésticas por la inflación y/o aumento de la voracidad fiscal– sino un eco de la mayor parte de las encuestas que han venido publicándose a menudo, con algo de reposo en el mes de agosto. Y en las que se reclama, por gran mayoría, una serie de pactos entre los dos grandes partidos de Estado –al menos en teoría– para salir del agobio.

Y es que, aunque se desmienta rotundamente desde el área de gobierno, la política actual española no sólo se justifica muy a duras penas –informando al borde del límite de tiempo, rectificando las cuentas de forma poco inteligible y, en fin, jugando con la paciencia de la UE al abusar de los decretos–, sino que va en contra de la que aplican, digan lo que digan las vicepresidentas, los países más importantes de Europa, con Alemania a la cabeza. Entre otros motivos porque lo que otros emplean en reestructurar sus modelos, corregir defectos y atender las necesidades de la población, aquí se combina con el método clientelar según el cual “el que corta y reparte se queda con la mejor parte”. Esa sí es deuda histórica: acabar por fin con eso.

Todo cuanto se resume forma parte del discurso que ante sus seguidores pronunció en tierra gallega el jefe de la oposición. Con el que se puede estar de acuerdo o no, pero en ningún caso procede de alguien que ignore cómo se gestiona, y menos que no sepa lo que conlleva hacerlo de forma útil: cuatro mayorías absolutas consecutivas en su comunidad lo contemplan. Y eso, en un país serio, supone al menos respeto: aquí, en el entorno de la mezcolanza político/ideológica, ni se plantea. Se recurre a lo que sea para seguir donde están los que gobiernan, que rechazan y vituperan a la oposición democrática afirmando que “estorba”. Como en Nicaragua, Cuba o Venezuela, que no son precisamente modelos de democracia.

Expuesto con toda franqueza, lo malo del discurso del señor Feijóo, que puso –aún más que los sondeos– de los nervios al desdichado PSOE de don Pedro, y por eso la reacción habida y la que se prepara, no fue que el líder gallego renunciase a pedir “elecciones ya”, o criticase al Gobierno: fue peor la inutilidad de sus ofertas. Inutilidad consciente, además, porque pocos mejor que él, ahora, saben la pérdida de tiempo que supone plantear pactos de Estado a un nuevo modelo de autocracia. La que practica el presidente Sánchez, hombre que convirtió el “no es no” en doctrina porque le niegan el “amén” y especializado en simular que solicita diálogo, pero se lo niega a quien le lleve la contraria. Ése es el meollo de la cuestión y de ahí la inutilidad de plantearle algo positivo. No es lo suyo.