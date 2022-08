La revolución administrativa imprescindible

En los tiempos que corren y más que nunca es necesario practicar una política de deuda sensata y de acuerdo con la obligación que España tiene de respetar lo dispuesto en los Tratados constitutivos de la Unión Europea. Esto no es una cuestión de gobiernos de derechas o de izquierdas, es simplemente una obligación establecida en el VIII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. El artículo 121 del Tratado establece con claridad que las políticas económicas de los Estados miembros son una cuestión de interés común y que existe la obligación de coordinarse entre ellos. El citado protocolo establece como límites el 3% para el déficit y el 60% del PIB para la deuda pública. A pesar de que se haya autorizado una cierta flexibilidad, España está muy lejos de estos límites y eso es algo que hay que corregir urgentemente. A riesgo que se me critique por partidista, los hechos muestran que tradicionalmente los gobiernos de izquierda como el presente, suelen ser muy descuidados con el gasto y endeudamiento y esto es nocivo para la economía española y su competitividad y endeuda a las generaciones posteriores.

Para empezar a solucionar este y otros muchos problemas es necesario que España lleve a cabo una verdadera revolución administrativa como ha hecho Portugal. España tiene una administración lenta, compleja y asfixiante que ha dado lugar a que la economía se “funcionarice” y que sigamos instalados en el “vuelva usted mañana”. No hago excepción de ninguna administración y en especial de la administración de justicia. Una administración que sea lenta ahuyenta la inversión hacia otros países con una legislación más sencilla y ágil como Portugal. La situación se complica ciertamente con nuestro sistema autonómico donde hemos troceado los espacios jurídicos y económicos. Corregir esta situación implica que todas las administraciones han de hacer suya esta revolución dirigida a aumentar la eficacia y a recortar gasto superfluo. Toda ley o norma administrativa necesita personal para asegurar su cumplimiento y por lo tanto en el caso de que exista legislación o normativa excesiva existirá en paralelo un exceso de personal dedicada a ejecutarla.

Esta situación española es el resultado de los gobiernos pasados y los presentes y la revolución administrativa necesaria no es, por lo tanto, cuestión de ideología sino de pura lógica económica. Para ello se necesita el concurso de las administraciones central y autonómicas y aunque se pueda empezar desde las propias autonomías se necesita el liderazgo fuerte del gobierno central. Es necesario no trocear ni el escenario legislativo ni el económico. Hay que buscar economías de escala en las estructuras administrativas porque eso asegura eficacia y eficiencia económica. Alemania lo hizo y nosotros continuamos en una dinámica de reclamación de competencias inútiles. Sobre todo, es necesario dotar a la administración de justicia de los medios necesarios para que los casos no se eternicen porque esto aparte de constituir una injusticia como dicen los americanos, desanima mucho la inversión.

La tendencia de las administraciones públicas a la hipertrofia viene motivada entre otras muchas cosas porque siempre se sabe el personal que se necesita para acometer nuevas acciones, pero sistemáticamente se olvida del que ya no es necesario para las labores que ya no se realizan. Esto lo aprendí del gran conselleiro que fue Orza, quien siempre accedía a proporcionar nuevas plazas siempre que amortizara un número equivalente, que, en mi caso, siempre encontré.

Pero volviendo al principio, hay que recordar que España tiene que hacer un esfuerzo para corregir el déficit y la deuda excesivos y para ello la simplificación administrativa es un elemento crucial que además contribuye a atraer a la inversión productiva. Para ello el Gobierno central ha de dar los mensajes adecuados a través del ejemplo y transmitirlas hacia toda la escala inferior. 22 ministros son muchos, caros e ineficaces. Por ahí hay que empezar y sin detenerse porque la necesidad es imperiosa y el resto de los Estados miembros no permanecerán pasivos hacia una España descuidada y despilfarradora, entre otras cosas porque así lo establecen los Tratados Europeos y porque no podemos cargar a la juventud con la deuda originada por la ineficacia de la generación actualmente al mando.