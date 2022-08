Imos percorrer a provincia citando algúns nomes, baixo criterio. Carlos Casares é un dos imprescindibles a pesar de morrer cedo. El abriu portas para a literatura infantil cando ganou o I premio O Facho de Contos con A galiña azul e o I premio de Teatro con As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Dúas obras indispensables. A primeira cun relato que reivindica a diferenza dende o propio título e no que aparece a razón pola que lle escribe eses contos a unha nena: para que non se esqueza do galego e do que é Galicia. A segunda é un absurdo e marabilloso enredo: a primeira obra dramática infantil representada polo CDG.

Ademais, el creou a primeira serie galega ao redor do personaxe de Toribio, e inaugura esa maneira de fidelizar o lectorado cuns protagonistas que se manteñen en diferentes entregas. Aí estaba o antecedente d´Os Bolechas de Pepe Carreiro, outro autor e ilustrador que tamén camiñou pola banda deseñada e o humor gráfico. Pepe levou Os Bolechas a todas as casas, e o seu fillo, Abraham –tamén escritor e debuxante–, creou a que é hoxe a única revista infantil galega, O papagaio. María Victoria Moreno xa foi homenaxeada co seu Día das Letras Galegas, igual que Casares. A muller que viña de fóra e escolleu a nosa lingua para a escrita centrou a carreira literaria na produción infantil e xuvenil. Dirixiuse ao lectorado inicial con contos rimados cos cans como personaxes, pequenas novelas para lectorado autónomo e novelas xuvenís que case inauguraron o xénero e levaron a palabra Anagnórese á boca dos adolescentes.