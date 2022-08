Vigo é unha urbe onde a música vocal ten unha fonda pegada, non en van, de aquí saíu o pergameo Vindel, do noso trobador universal Martín Codax. Trátase dun documento único, que contén a escrita musical de seis das cantigas de amigo, mostras da canción profana galaico-portuguesa.

Para entender o movemento coral actual na cidade, temos que situarnos a finais do século XIX, coincidindo co apoxeo das sociedades de recreo, en cuxo seo constitúense importantes orfeóns: Vigués (1880), La Oliva (1885), La Unión Viguesa (1892), Círculo Católico de Obreros (1904), Juventud Republicana (1904), Sociedad de Agricultores de Teis (1913), La Aurora de Sárdoma (1914), Unión Artística (1915), Liceo Artístico (1916), Iris de Bouzas (1926), Juventud Socialista (1930), entre moitos outros.

O declive dos orfeóns coincide co auxe dos coros galegos, que se centran na recuperación do folclore, ao abeiro das Irmandades da Fala (1916), que tiveron o xermolo en Aires d’a Terra (Pontevedra, 1883) e continuadores como Toxos e Froles (Ferrol, 1914), Cántigas da Terra (A Coruña, 1916), Agarimos da Terra (Mondariz Balneario, 1916), Cántigas e Aturuxos (Lugo, 1917), Agrupación Artística de Pontevedra (1917), Agrupación Artística de Vigo (1918) ou Queixumes d’os pinos de Lavadores (1920).

No 1925 a Coral Polifónica de Pontevedra supuxo un novo modelo a imitar, que inda está vixente na actualidade, incorporando ademais da sección masculina a feminina e as voces brancas, baseando o seu repertorio en harmonizacións da música popular galega e obras polifónicas.

Na actualidade, en Galicia contamos con preto de 300 corais, aglutinadas moitas delas na Federación Coral Galega (FECOGA), asociación da que foron directivos persoas moi queridas e influentes na nosa cidade como Xulio Mosquera, Carlos Orcajo, Vicente Abeijón, Joaquín Carvajal, ou a decana das directoras actuais de Galicia, Margarita Guerra. Caso singular en Vigo, como ocorre coas bandas de música, son as preto de 50 corais, das cales 39 pertencen á Asociación de Corales Polifónicas de Vigo (ACOPOVI), que ofrecen multitude de concertos por toda a cidade e a súa area de influencia, participando activamente na vida social e cultural da mesma.

Moitos foron os problemas xerados pola covid-19 nas agrupacións, pero a pesares das dificultades, medos, inquedanzas e incertezas, as corais viguesas foron unhas das primeiras en alzar as súas voces e cantar á esperanza, poñendo de manifesto a integración, entusiasmo e solidariedade dos seus compoñentes.

Cantar mellora a capacidade pulmonar, reduce niveles de estrés, activa a memoria –a cal exercitamos por medio das melodías e letras das cancións en diferentes idiomas–, etc. A maiores, cantar en conxunto xera empatía e promove as relacións sociais, supoñendo con elo un compromiso de asistencia aos ensaios, planificación e motivación, que fai que se estea mental e fisicamente activo.

Na miña opinión, e de cara ao futuro, deberiamos potenciar máis o canto coral, sobre todo o infantil e xuvenil, impulsando a formación pedagóxica de directores especializados. Crear, no seo das agrupacións, escolas de canto e lectura musical. Promover a interpretación de repertorio galego de calidade, composto expresamente para as formacións, así como a de compositores históricos galegos, tanto orixinal como adaptado e actualizado. Por último, temos que ser capaces de proporcionar un espazo común onde se poida fomentar a interacción dos distintos grupos o que orixinaria considerables vínculos entre eles.

Subliñar que, as corais viguesas son importantes transmisores de cultura, xeran compromiso, arraigo e identidade, o que se traduce en sentimento de orgullo e pertenza. Este artigo está dedicado á memoria de Francisco Rey Rivero, un dos maiores impulsores do movemento coral vigués na segunda metade do século XX.

*Pianista e Doutor pola UPV. Membro da Asociación Cultural Pertenza