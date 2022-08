Los aplausos

Es de esperar que la industria pesquera gallega no se conforme –ni se fíe– con las felicitaciones de la UE por lo bien que le va, traducido en aumento de beneficios y mejora en la productividad, competitividad e innovación. Cierto que a nadie le amarga un dulce y, por tanto, no se trata de despreciar las alabanzas, pero sí de reflexionar acerca de la situación en una actividad que tiene dos sectores, extracción y transformación. Sus cifras y estadísticas son distintas, pero han de resultar lo más próximas posibles para la buena salud del conjunto. Y eso exige adaptarse a la globalización, actitud que Bruselas también resalta pero que a la vez implica una discutible coherencia de la Unión en sus políticas de hacer y de reclamar que se haga. O que no se haga.

De ahí el relativo escepticismo en la opinión de quien escribe sobre el informe citado. Porque a la vez que felicita a una parte de la actividad, aplica una política, si no de liquidación, desde luego de marginación a la otra parte, a la que se llama “pesca” y de la que se entiende sin más qué significa. Un hecho probado –y no sólo por las reiteradas protestas de las cofradías, sino por los datos medibles– es que la Unión lleva a cabo una política pesquera fuertemente restrictiva no siempre aconsejada –al menos en su extensión– por criterios científicos, sino por las opiniones medioambientalistas de grupos de presión, sobre todo electoral, amén de otros con más que discutibles intenciones ecologistas.

(Como para muestra basta un botón, es suficiente el recordatorio de las últimas decisiones comunitarias acerca de la pesca de fondo, el palangre, etcétera que, como ya se dijo, ponen al borde del colapso no ya la flota gallega, sino gran parte la española. Punto de vista que no pretende responsabilizar a Europa de todos los males que aquejan al sector. Es cierto que este Gobierno, y los anteriores sin exclusión, carecen y han carecido de una política global pesquera –en términos estatales e internacionales–, tesis que se argumenta sólo con la detallada relación de los problemas de todo tipo que han tenido los barcos españoles y gallegos en la práctica totalidad de sus caladeros.)

Se ha repetido hasta la saciedad algo que nadie, ni siquiera los ministros del ramo, han osado discutir: que la pesca fue la moneda de cambio, cuando el ingreso de España en la CEE de 1986, como buena parte de la agricultura, para garantizar daños menores en el olivo, la fruticultura catalana y levantina y algunos cultivos isleños como el plátano. Además, por supuesto, del Concierto Económico vasco-navarro, mirado de reojo por la UE. Algo que no se critica per se, pero que no era, ni es, aceptable si lo que supone es la ruina para otros que, además, en su mayor parte no han sido defendidos como se merecían. Se necesitó y se necesita y es obligada, la crítica, para cualquiera que sepa su importancia.

Conste, aquí –aunque sólo sea para recordar que no todos son iguales–, que parece de justicia citar la excepción política que ha supuesto la actuación ante Europa de los diferentes ejecutivos autonómicos gallegos. Mejor o peor, todos, del primero al actual, hicieron cuanto les permitía su margen de maniobra y en su totalidad se han sentido olvidados a la hora de llevar adelante reclamaciones, e incluso reformas de las decisiones tomadas, por los Gobiernos de España. Aplausos aparte, esta es la verdad, la digan Agamenón o su porquero, y no conviene olvidar que en estos tiempos hay pocos como aquel y muchos de los segundos.