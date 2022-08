La prudencia de Rueda

“Está gustando, ha sido una sorpresa agradable, tiene más empatía que Feijóo”, comenta un alto cargo del PPdeG, cuando se cumplen cien días de la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta.

El nuevo líder convence en el PP gallego. “Está dándose a conocer, va a los actos y no parece tener prisa, se queda hasta el final, charla con todo el mundo, resulta cercano...”, apunta ese dirigente.

Un alcalde de su partido cuenta que el nuevo titular del Ejecutivo autonómico, aprovechando una visita institucional a su concello, le propuso rematar la jornada tomando una caña en un bar para hacer repaso de los asuntos pendientes de la Xunta con el consistorio. Para poder hablar con Feijóo, ese regidor habría tenido que pedir “audiencia” y esperar respuesta.

También parece gustar a los empresarios. Tras un encuentro con él en el Círculo de Empresarios de Galicia, más de uno destacó que es “más natural, próximo y cercano” que su antecesor.

La percepción general es que Rueda desde mayo ha ganado en “seguridad” tras su promoción. Que se ha sacudido las hechuras de ser el eterno delfín y se ha dispuesto a ser el líder. “Tiene ganas, tiene ambición, es listo y tiene las ideas claras, puede haber presidente para rato”, comenta quien le conocía como vicepresidente y ahora le escruta como jefe de filas.

¿Y la oposición cómo lo ve? Ahí no ha ganado adeptos el nuevo líder gallego. Es un político “insípido”, no se esperaba ser el sucesor a estas alturas y “no estaba preparado”, es “flojo”... comentan desde las filas socialistas y nacionalistas, pero tampoco desprecian al rival. Eso sí, le tienen más miedo a la maquinaria electoral que tiene detrás y a la ola que desde Madrid coloca al PP al alza y al PSOE, a la baja, que al propio presidente. En todo caso, piensan que sin Feijóo se ha abierto para ellos una oportunidad para erosionar la mayoría absoluta de los conservadores y están dispuestos a aprovecharla al máximo.

Primer tiempo

Rueda se ha aplicado en estos cien primeros días. Sabe que tiene que superar el hiperliderazgo de su antiguo jefe y construir su propio perfil y discurso. Hasta su ascenso, su jefe, Alberto Núñez Feijóo, eclipsaba a sus subordinados. Todo era sombra a su alrededor. Y así el primer objetivo de Rueda y su equipo fue elevar el grado de conocimiento del nuevo jefe de filas desde la marcha del político de Os Peares a Madrid. De ahí el esfuerzo por ir a todos los sitios, de hablar con todos.

El nuevo presidente, que fue durante trece años número dos de Feijóo en San Caetano, sabía cuando asumió el cargo que, pese a ello, era un desconocido para buena parte de los gallegos, de ahí el tesón en mostrarse, pero ¿cómo? Exhibiendo su faceta más humana y sacando partido a su forma de ser: un hombre deportista, que también disfruta del aperitivo con los amigos los domingos por la mañana en una terraza; un hombre familiar que hace hueco en la agenda para ir al acto de promoción de su hija pequeña y que se maneja bien con la Thermomix; un aficionado a las motos que se va de mitin en una de ellas; un hombre solidario que hace con Discamino una etapa del Camino de Santiago; un hijo que adora a su madre... En definitiva, un tipo “normal”, como le definen sus amigos, con el que cualquiera se puede identificar. Como tú. Ésta parece la idea fuerza de Rueda en su estreno como presidente de la Xunta. “Galego coma ti” fue precisamente el eslogan con que AP concurrió a las elecciones autonómicas de 1981 y en las que se erigió en primera fuerza con el 30% de los votos. Este lema no ha sido mejorado desde entonces y ahora parece recuperarlo el nuevo líder del PPdeG, pero sin tintes ideológicos.

Rueda gana puntos en las distancias cortas. Parece tímido, pero no arrogante, y puede confesar sin complejos el vértigo que siente ante el salto dado desde la Vicepresidencia a la Presidencia de la Xunta: “Ahora los problemas de todos los conselleiros son mis problemas, antes oía a alguno en el Consello y pensaba vaya lío tiene este, ahora es mi lío”.

También se atreve a admitir que hay temas candentes sobre los que no tiene opinión formada como la gestación subrogada o la abolición de la prostitución. No necesita dictar sentencia sobre todo, a diferencia de muchos políticos. Por costar hasta le cuesta definirse ideológicamente (“no soy una persona muy ideologizada, decir de izquierdas o de derecha empobrece bastante”, decía en mayo en una entrevista a FARO ). Unos lo entenderán y otros se escandalizarán. La cuestión es en qué bando hay más votantes.

Pero, ¿basta con eso, con mostrarse como un tipo afable y cercano que no sabe si es socialista o conservador y en consecuencia con el que todos pueden encontrar un punto en común? La oposición responderá inmediatamente que no. Su partido, en cambio, “pide tiempo” para el nuevo líder y destaca que el relevo en la Xunta y en la formación ha sido “rápido y ejemplar”, pese a que hubo conatos de rebelión y hubo que hacer concesiones para que la transición pudiese ser etiquetada de “modélica”. Aún sigue sorprendiendo que el único conselleiro nuevo, el coruñés Diego Calvo, que entró en el Gobierno autonómico fuese promocionado directamente a vicepresidente, y es segundo, porque ya había uno con más antigüedad, Francisco Conde, pero ¿qué pasaría si el responsable de la política económica de la Xunta acaba yéndose a Madrid, como dan muchos por hecho en el PPdeG? ¿Será entonces Diego Calvo vicepresidente primero?

Precavido

No adelantemos acontecimientos. La cuestión en torno a la que gira esta crónica de hoy, justo cuando se cumplen cien días de su toma de posesión, es el balance de Rueda como presidente de la Xunta. ¿Cómo le va? Está siendo muy precavido. La máxima de su gestión hasta ahora sido la de no arriesgarse, y en consecuencia, no equivocarse. Al no innovar, parece mimetizarse con su antecesor. No olvidemos que se quedó con su Gabinete. Tiene su lógica. ¿Por qué desviarse de una hoja de ruta que tantos éxitos ha dado al PPdeG? Pero ¿se puede vivir de rentas? El portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Pedro Puy, en una entrevista este mes en FARO, advertía de que “no”. “En política nunca se vive de herencias. Hay que tomar siempre iniciativas independientemente de las circunstancias y en función de las necesidades de la ciudadanía”.

Sus colaboradores reclaman paciencia. El jefe, primero, se ha propuesto elevar su grado de conocimiento, y ahora buscará “acciones que se vean”, medidas de gobierno que calen en la ciudadanía y le diferencien. Justo hace cien días, Rueda ya advertía a la oposición que no confundiera su “prudencia” con “apatía o falta de ideas”.

Los presupuestos de la Xunta para 2023 pueden ser el momento en que Rueda tenga que definirse como gestor. Ya no valen las recetas de Feijóo. Galicia, con España y toda Europa, se enfrenta a la recesión. Vienen tiempos difíciles. Y la solución que aplicó el ahora líder del PP nacional (austeridad y recortes) en 2009 ya no sirve. El propio Feijóo ya lo reconocía en 2020 cuando se presentaba a las elecciones autonómicas. Las cuentas de 2023 deben ser unos presupuestos para paliar los efectos de la crisis económica en Galicia, pero también para que dé un salto en su modernización. Las cuentas ya en elaboración pueden marcar la talla de Rueda como presidente. Saber si tenemos un presidente que va a lo seguro para salvar el momento y blindar la mayoría absoluta o un presidente con visión de país y un proyecto para Galicia, dispuesto a atreverse a dar un salto cualitativo para sacar a la comunidad del vagón de cola. Las arcas autonómicas están más saneadas que las de otras comunidades y ese es un buen colchón para aventurarse a tomar iniciativas que ayuden a la modernización definitiva de la comunidad.

Elecciones municipales

Los efectos de la crisis económica son la primera preocupación de Rueda como presidente del Ejecutivo autonómico. Las elecciones municipales en el horizonte de nueve meses, su principal quebradero de cabeza como líder del PPdeG.

El primer examen ciudadano al que se enfrentará será la renovación de alcaldes en mayo de 2023. Será su primera cita, aunque indirecta, con las urnas. Y justo son los comicios que peor se le dan al PP gallego. Los votantes urbanos se le resisten a los conservadores en la comunidad. Ninguno de los alcaldes de las siete ciudades tiene carné popular y tampoco tres de los cuatro presidentes de las Diputaciones. Los sondeos no prevén vuelcos, pero Rueda se propone mejorar los resultados de las elecciones de 2019, y así sobrepasar los datos de Feijóo, que salpicaba sus mayorías absolutas en la comunidad con sonoras derrotas en las ciudades. Puede ser relativamente fácil, porque el PP es el partido al alza frente al desgaste del PSOE por la acción de gobierno y sus tensiones con Podemos.