Es probable que la gran mayoría de la gente del común que habita este antiguo Reino apenas haya percibido los efectos de un cambio teóricamente tan importante como el de la Presidencia de su gobierno. La tradición política –parece que anglosajona– estableció un periodo de cien días, apellidándolo “de cortesía”, para dar tiempo a que la sociedad entera, y desde luego el protagonista del relevo, rematasen el acomodo, pero aquí ese plazo no existe ni en la teoría. Cierto que las circunstancias del relevo en Galicia eran especiales, porque se trataba de un ascenso en el escalafón apoyado en a mayoría parlamentaria con que cuenta la Xunta y ese dato podía ser, y fue, decisivo.

(Pero tampoco estaba garantizado. Contó con el respeto a la disciplina interna en el PPdeG y los acuerdos a los que llegó su jerarquía y que garantizaban la “tranquilidad” de la sucesión. A diferencia –conviene recordarlo– de lo que había sucedido en la época final, tormentosa, del presidente Fernández Albor y la pérdida de la mayoría absoluta en el quinto intento de mantenerla, de don Manuel Fraga, así como de su relevo, con varios candidatos en liza. Y esa tranquilidad –relativa, porque la oposición advirtió desde el primer día lo del refrán, que lo cortés no quita lo valiente– se mantuvo a pesar de que el verano, siempre propicio a la distensión, vivió un infierno forestal que, de momento y con el Parlamento de vacaciones, no tuvo otro de carácter político, pero aún hay tiempo para el ruido).

Aun así, un cambio siempre es un cambio, y a pesar de que parece demasiado pronto para los de calado, hay algunos que se notan: por ejemplo, el del “estilo”. El señor Feijóo tenía una proyección “hipergalaica” por ser el único presidente del PP –y del PSOE– con mayoría absoluta en España, durante cuatro legislaturas seguidas y, además, durante los peores momentos de la historia estatal de su partido. Eso lo llevó, tras un amago previo, a otro nivel en la vida pública, y algunos creyeron que había modificado su esquema y miraba ya más hacia Madrid que hacia Galicia. Lo que no era un demérito, sino un imperativo político e incluso ideológico, al comprobar lo que España necesitaba.

Y todavía necesita, por la derecha y por la izquierda, moderación y grandes dosis de sentido común y de Estado. Ya se verá si la apuesta de don Alberto ha sido acertada y da resultados. Pero lo cierto es que mientras eso sucedía, el ahora presidente Rueda Valenzuela quiso, y supo, afrontar un reto que requería capacidad y un notable coraje, entre otros motivos porque entraba en un escenario en el que no sólo se le va a exigir que mantenga lo bueno que hay, sino que lo mejore: en términos de partido y, sobre todo, de país. Y eso que los tiempos aún son más difíciles de los que ya lo eran en su época de vicepresidente, porque a los que había se han unido otros, desde la inflación descocada a la economía en picado y el panorama mundial cada vez más feo.

En definitiva, el primer periodo realmente ejecutivo de su mandato empieza ahora, tendrá que echarle valor para asumir todo eso, y disponer de fórmulas para resolver los graves asuntos que los gobernados le exigirán que resuelva. El señor presidente Rueda ha mostrado de momento, sin alharacas, que su estilo es otro, que su horizonte es Galicia por entero, que está –y llega a tiempo– donde debe y que no elude ningún desafío. Y sobre todo, que hay en él un talante de diálogo –aunque la oposición, en su papel, quiera otra cosa– que se echa de menos y que, en fin, es hombre ocupado que saca tiempo para pensar y para oír opiniones. Los cien días de una cortesía que no le concedieron ha sabido utilizarlos para dar a conocer otro talante y una característica importante: es hombre de fiar. Y a quien esta opinión expresa le consta que no será compartida por todos, lo que resulta lógico, y que será mal interpretada. Pero es un gaje del oficio.