Recesión sintomática

Con la depreciación del euro en relación con el dólar a niveles, como en otros tantos factores económicos hoy en día, desconocidos en los últimos decenios, lugares como Galicia, con un fuerte peso económico de las exportaciones –lo veremos en las estadísticas –estoy seguro de que debemos estar vendiendo como nunca los productos fabricados aquí, destinados a la exportación. Por tanto, es de estimar que, ante la caída de los precios de las materias primas, los fabricantes, supongo que estarán comprando mejor sus insumos, y así mantener su posición competitiva internacional.

Ahora bien, los constantes llamamientos, por que no se me ocurre otra palabra, que muchos expertos tanto en el mundo de la academia, como en los medios de comunicación están haciéndonos llegar que pronto entraremos en recesión económica, no viene corroborado con las cifras, al menos por ahora, dado que estamos en crecimiento sostenido.

A mí la lógica me dice que si estamos en buenas condiciones para seguir manteniendo competitividad en los mercados internacionales, habrá que concentrar la atención en la inflación por lo que afecta a la demanda interna que como tengo dicho en otras ocasiones parece que nos olvidamos cuando es el motor que hace funcionar la economía endógena y que tiene una correlación directa con los precios, el empleo y los tipos de interés, por eso me temo que estaremos disparándonos a los pies cuando muchos sectores económicos apelan a razonamientos globales y generalizantes para subir los precios, cuando eso tiene un efecto rebote negativo como es la disminución del consumo que harán los consumidores, con la gran clase media a la cabeza, ante la subida de precios, muchos de ellos inconsistentes. Es obvio que si se disminuye el consumo la consecuencia sí será clara, la reducción de producción por que no hay a quien vender y efectivamente ahí aparece los síntomas de recesión que una economía enferma puede producir.

Entre todos conformamos el estado de confianza que es imprescindible para que los consumidores compren, por que la incertidumbre generada por los comentarios de recesión, lo único eficaz que produce es que los compradores reflexivos al menos demoren su interés en cambiar de coche, hacer reformas en su casa, comprar muebles o se vayan de vacaciones. Mientras tanto los empresarios pueden ocupar mejor su tiempo en optimizar los recursos y ser más competitivos.