Esa é a pregunta. Hai xente que prefire o último que chega aos escaparates. Hai outra que agardamos a que decante o produto. É un dicir... non agardaremos tanto, pero si o suficiente para ler o libro e comparalo con outros xa publicados anteriormente. Faise necesaria esa calma, porque unha parte do que se publica non ten toda a calidade necesaria. Iso non é algo propio da nosa cultura, senón que sucede en todas. Igual faltan editores de casta, dos que escollen moito e axudan ás autorías a mellorar o produto e abundan os que editan seguindo outros criterios.

Sexan cales sexan as razóns hai que escoller ben o que poñemos nas mans da rapazada, porque o poder do mercado é forte e a el non lle importa a calidade. Por iso, toca ter coidado xa que é responsabilidade nosa darlles o mellor: o alimento máis escollido para que medren sans, sen que sexan enganados e, se pode ser, con froitos de proximidade. Por todo isto, non acostumo recomendar o último libro publicado polo feito de que sexa o máis actual, senón que escollerei o que me resulte mellor, tendo en conta a calidade e a pertinencia. Imos poñer un exemplo. O último libro que lin de El Hematocrito foi Gaivota gourmet, do 2022 pero, se teño a oportunidade de falar unicamente dun dos seus libros, optaría por Alcaldesa vermella, do 2020, xa que se alguén vai ler un só libro prefiro que sexa este. Unha nova versión de Carapuchiña, moi ben contada e que achega valores cívicos e de igualdade. Diso se trata, de dotalos dun bo fondo de armario.