Con las elecciones municipales cada vez más cerca, y la precampaña funcionando ya desde hace meses, hay síntomas claros de que no será necesario esperar al otoño para eliminar lo de “pre” y entrar de lleno en el meollo. En ese marco podría situarse la “indignación” de los concellos. Algo de lo que acaba de dar cuenta FARO, por la –al menos en apariencia– raquítica participación que se les concede en el reparto de los fondos europeos. Y es que, con las cifras a la vista, un dos por ciento del total, y sin demasiadas explicaciones, resulta motivo suficiente para que se organice un buen alboroto.

El lío irá a mayores porque –como ha ocurrido antes en otros casos de fricción entre el poder local y el autonómico–, en el fondo, de eso se trata: de un pulso, sino por controlar, al menos tener influencia a la hora de lograr los recursos. Y más en momento en los que está cerca ya la cita en que el primero se juega su actual fisonomía, mayoritariamente de coalición entre la izquierda estatal y la nacionalista y que supera así con mucho, el papel que le correspondería a cada partido por sí solo, y la formación de centroderecha, que así se proclama, y que obtiene en general más votos y menos ediles que la suma de sus oponentes.

Este panorama, y su renovación o transformación, tendrá este próximo año un elemento nuevo que lo hace políticamente hablando más atractivo que en ocasiones anteriores. Se trata de que al duelo entre lo que algunos llaman progresismo y otros conservadurismo se amplía en la primera de sus partes: en mayo, además de si se mantiene o no el control actual de las grandes. ciudades, buena parte de los ayuntamientos y tres de las Diputaciones o revierte, en todo o en parte, al PP, se abre la incógnita de un cambio de en la vigente relación de fuerzas en determinadas instituciones.

Dicho de otro modo, consiste en si el BNG sustituirá al PSOE en alguna de las corporaciones que gobierna. Una hipótesis que, a la vista de los sondeos demoscópicos, dista mucho de resultar infundada. Y que no sólo tendría la importancia y significación que de suyo le correspondería, sino que –aun sin extrapolar– abriría horizontes realmente nuevos para Galicia. Es en ese marco, hipotético y por evidentes razones además de la que significa el derecho de todos a la información, es importante que se explique a la población por qué ese reparto de fondos es tan desigual y si, de no existir motivos concretos, no habrá llegado el momento de plantearse en serio el viejo asunto del mapa municipal del país.

Tal determinación tendría sentido aunque sólo fuera –y hay bastantes más argumentos–, para aportar por ejemplo más lógica todavía a las fusiones municipales. Porque haría más fuertes a las entidades emergentes y probablemente también menos necesarias –en el supuesto de que lo fueran ahora– a las diputaciones, cuya desaparición exigían muchos de los que ahora las gobiernan. Inequívoca señal, creen algunos observadores malévolos, de que esa gobernanza debe proporcionar sustanciosos réditos políticos y electorales. Y es que pasa con las corporaciones provinciales algo parecido que ocurre con el Senado: son antiguallas que se utilizan, aunque siempre hay excepciones, para compensar servicios prestados y para reforzar el poder de los partidos que obtienen los mejores resultados. Pero, en estos tiempos de ahorro, vale la reflexión, porque unas y otro salen carísimos.