Sendo eu rapaz aínda existían bancos e banqueiros galegos. Algúns, coma o vigués Viñas Aranda, crebaran e foran sustituídos por novos propietarios tamén galegos. Neste caso, do tabeirón de Joselín que papaba todo, fixo o Banco Popular. Casas de banca coma a de Olimpio Pérez (Compostela), perdéronse nas turbulencias da acumulación capitalista. Unha das bancas familiares máis antigas de Europa, a Etcheverría, que tiña a sede en Betanzos desde principios do século XVIII, é unha das entidades financeiras que máis tempo resistiu o proceso de desposesión propio do colonialismo. O Banco de La Coruña debeu de ser un dos primeiros en ser deglutido polo monstro achandador.

Outra reliquia do Século das Luces, o Banco Pastor, converteuse, cando o tomou en man Barrié de la Maza, no motor dun complexo industrial único en Galicia. Chegado 1936, Barrié e o seu banco dominaron na construción (naval e civil) e noutros sectores sempre próximos ao Caudillo, e esta relación engrasábase con regalos principescos como foron as mansións de Meirás e Cornide. Está todo isto na memoria democrática, e tamén a desfeita dos ríos galegos e a resistencia heroica de Castrelo de Miño. Finalmente, o Banco Pastor e as empresas de Barrié marcharon polo camiño da absorción neocolonial e licuáronse en fondos sixilosos e realmente non galegos. Desapareceron os bancos Soto (Chantada), Castro Canosa (Cee), Jáudenes Bárcena (Vigo), Nogueira (Ribadavia), Simeón (Compostela), incluíndo un efémero Banco del Noroeste que antes pasou polo esperpento de RUMASA.

“As nosas caixas, empresas sen ánimo de lucro, convertéronse nun banco de capital transnacional”

Cara 1963, Valentín Paz Andrade, apoiándose no FARO DE VIGO, intentara crear un novo banco galego: fracasou no intento. Para rematar, o réxime da Transición ou Reforma, executou, da man do PP, a operación seguinte. Unificáronse as caixas de aforro de Galicia para seren entregadas a unha entidade financeira de capital privado. Xa viron o resultado desta estratexia político-empresarial: as nosas caixas que, a pesares do seu funcionamento mellorábel, eran empresas sen ánimo de lucro, convertéronse nun banco de capital transnacional. Non se borra a lembranza de Alexandre Bóveda e dos que viron nas caixas de aforro o xermolo dunha banca pública galega. Debémoslle a X.M.Beiras, alén doutras valiosísimas cousas, unha análise irrefutábel de Galicia á luz das súa condición colonial. E pasa a sombra acusadora de Antolín Faraldo.