Cuando Coque Malla empezó a volar por libre, alejándose de Los Ronaldos, tengo presente uno de sus bolos en el que tras cada canción un entusiasta aplaudía con pasión y voz en grito espetaba “Adiós Papá”. El otro día, también de concierto, escogí mal el lugar porque a escasos metros otro de esos que bailan con el pie cambiado aullaba discordancias. “¡Viva Albacete!” era su mantra, aunque ni la banda ni el solista rubio pareciesen tener mucha vinculación con tierras manchegas.

Es cierto que lo de “Adiós Papá” puede tener encaje, al fin y al cabo Coque está adherido a ese estribillo como hace treinta años las bateas al Winston. Lo de Albacete es inexplicable. Me pasa lo mismo con la campaña publicitaria de Renfe: “Nuevos tiempos. Nuevos trenes”. Me la creo, estamos en 2022 y la de cambios que hemos vivido. Aunque aquí en Galicia cueste una barbaridad electrificar la zona norte, hay que reconocer que los trenes gallegos son mucho más cómodos que hace cincuenta años y más rápidos, al menos, entre las dos capitales atlánticas. En el cartel que acompaña ese eslogan hasta se ve un portátil y tiene todo el sentido, son los nuevos tiempos. Ya luego, que no haya manera de conseguir más de diez minutos –seguidos– de cobertura 3G/4G entre Vigo y Ferrol, es inexplicable. A día de hoy hasta un interurbano tiene wi-fi (gratis) pero bueno, pienso en Albacete y me consuelo.

También, con eso de los tiempos nuevos, me subí al AVE gallego. Esperé treinta años pero ni un día más: me planté en Ourense con dos maletas y más feliz que Paco Martínez Soria camino de Madrid. Y juro que entrar medio sonámbulo en aquel vagón, entre brumas de madrugada, darme de bruces con la decoración noventera, gruesa moqueta azul y tres filas de asientos confort... fue lo más parecido a “Regreso al futuro”, rejuvenecí al instante. De hecho me pellizqué por si todavía dormitaba a pierna suelta en el Media Distancia del enlace. Necesitaba despertarme para confirmar que aquellos dos señores tan trajeados, de enormes gafas, uno con barba y el otro sonriente a más no poder, no eran Narcís Serra y Alfonso Guerra durante el viaje inaugural de la Alta Velocidad a Sevilla. En efecto, ellos no eran, el tren creo que sí. Imagino que para compensar este equipamiento vintage nos traen los Avril nuevecitos, aunque se hagan de rogar. Además, estamos acostumbrados a algún pequeño retraso... sin olvidar que en Asturias y Extremadura lo pasan bastante peor. Así que sigamos disfrutando de la música y sí, que “¡Viva Albacete!”