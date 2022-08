Entre los asuntos que más molestan a parte de los políticos –sobre todo a los que le ven la cara a diario las gentes del común–, es que se publiquen las retribuciones que perciben por su tarea. El motivo “oficial” para explicarlo consiste en que esos datos, aun sin ser secretos, pertenecen en cierto modo a su intimidad. Más cierto parece, sin embargo, que la causa real es la diferencia que suele existir entre lo que cobran y la media salarial de aquellos a los que gobiernan. E incluso a los que les votan, por lo que han de rizar el rizo argumental para justificar que la “responsabilidad” de gobernar a la gente, junto a la “dignidad” del cargo que ostentan en el sistema han de ser tenidas en cuenta.

Dicho todo ello, que –como siempre– es opinión personal, cumple ir al meollo de la cuestión. Reaparece tras la información de FARO acerca de lo que cobran los alcaldes gallegos: entre los más de trescientos hay trece “heroínas” y “héroes” que ejercen por amor al arte, calificados así –con admiración– porque significan un porcentaje mínimo. De algún modo, eso confirma que la política es ya, en su conjunto, un oficio generalmente bien remunerado y que abre posibilidades de prosperar incluso después de dejar los cargos. Y conste que no se pretende sugerir conductas irregulares: sólo de tener cuenta la amplitud de las relaciones posteriores susceptibles de ser útiles en el mejor sentido del concepto.

Lo que sí se afirma es que no pocos integrantes de eso que ha dado en llamarse “ciudadanía” consideran que el ejercicio de la política es hoy una profesión a la que no siempre se llega por méritos demostrados o demostrables, ni por capacidad o formación suficientes. Por eso, parece lógico que se moleste una población a la que en todos estos años se le ha reclamado “responsabilidad” y “solidaridad”, y que ve que con frecuencia que quienes tal conducta predican lo hacen desde la comodidad de puestos bien guarnecidos y retribuidos que, en no pocas ocasiones, son los que con mayor descaro incumplen lo que reclaman. Y además lo hacen indignándose ante la menor crítica.

Expuesto lo anterior hay que matizar de inmediato que la opinión que se expone no pretende descalificar el ejercicio de la política sino su cada vez más extendida práctica como “profesión”. Y un defecto, desde el punto de vista personal, al que contribuye un mal enfoque –y una peor aplicación– de las incompatibilidades y también de la consecuencia de esa visión “práctica”, que lleva a algo muy parecido al mercantilismo. Porque el problema no está en que se cobre por una tarea concreta y no siempre fácil, sino que se convierta en un modo de vivir y, además –sean alcaldes, diputados o cargos “de confianza”– mejor que la mayoría de los demás contribuyentes a los que en teoría sirven.

Cuanto queda dicho es opinable, por supuesto, y discutible, al igual que algo que lo complementa. En un país, y un momento, en los que a pesar de las tesis oficiales la gente corriente vive peor que antes por la inflación, las tensiones políticas y la decepción de que los hechos no se correspondan con las promesas casi diarias, no es de recibo que la retribución medio de un representante sea el triple, o más, que la de un representado. Y eso es tanto más inaceptable cuanto que ocurre sin otro mérito que el ser elegido, que no es pequeño, pero que no depende tanto de lo individual como del poder del partido al que se sirve. Y por eso, que no es de recibo, es por lo que la imagen de los cargos públicos está tan deteriorada: en ese oficio sí que pagan justos por pecadores.